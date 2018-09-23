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Üniversite öğrencileri Gaziantep'i dünyaya tanıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, uluslararası video paylaşım platformu üzerinden "Gaziantep'in üretken izleri" temasıyla kenti dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor - Yaklaşık 25 kişilik öğrenci grubunun gerçekleştireceği etkinlik kapsamında, yöreye özgü el sanatlarının ustaları mesleklerini anlatacak - Öğrencilerden Ökkeş Koçak: - "Gaziantep denilince gastronomi ve bakır çok biliniyor ama arka plan bilinmiyor. Kadınların, erkeklerin, öğrencilerin üretkenlik hikayesini dünyayla paylaşmak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'teki üniversitelerde eğitim alan öğrenciler, uluslararası video paylaşım platformundan "Gaziantep'in üretken izleri" temasıyla kenti dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 25 kişilik öğrenci grubu tarafından hazırlıkları yürütülen etkinliğe, yöreye özgü el sanatlarının ustaları konuşmacı olarak katılacak.

29 Ekim'de Gaziantep'in üretkenlik hikayelerinin anlatılacağı etkinliğin çalışmalarını sürdüren öğrenciler, tarihi bir Antep evinde bir araya gelerek el işi ürünler hazırlıyor.

Kadınından erkeğine şehre değer katanların hikayesinin paylaşılacağı etkinliklerle, Gaziantep'in üretkenliği, el sanatları, TEDx aracılığıyla videolarla dünyaya anlatılacak.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ökkeş Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin "Gaziantep'in üretken izleri" temasıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.

TEDx'in "paylaşımlara değer fikirleri dünyaya yayan bir platform olduğunu" aktaran Koçak, düzenleyecekleri etkinlikle kentin gastronomi dışındaki değerlerini de vurgulayacaklarını belirtti.

- "Üretkenlik hikayesini dünyayla paylaşmak istiyoruz"

Öğrenciler olarak kendilerinin de kentin üretkenliğine katkı vermek istediklerini ifade eden Koçak, şöyle devam etti:

"25 kişilik TEDx Bey Mahallesi ekibi olarak tarihi bir Antep evinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Üniversite öğrencileri olarak kentin üretkenliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Konuşmacılarımıza vereceğimiz hediyeleri hazırlıyoruz. Gaziantep denilince gastronomi ve bakır çok biliniyor ama arka plan bilinmiyor. Kadınların, erkeklerin, öğrencilerin üretkenlik hikayesini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Mesela biz Gaziantep'in en önemli değerlerinden fıstığın kabuğundan tasarımlar hazırlıyoruz. Sahnedeki konuşmacılarımız şehrin üretkenliğinin nasıl oluştuğunu, hikayelerini paylaşacak. Hazırlıklar için özellikle tarihi bir mekan seçtik. Gaziantep'i tanıtmak için elimizden geleni yapacağız."

"Nilayen" adını verdiği teknikle Antep fıstığı kabuklarını kullanarak çeşitli tasarımlar yapan Nilay Gündüz Emek de TEDx platformunu uzun zamandır takip ettiğini ve bilgilerini paylaşmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Antep fıstığı kabuğunu sanat eserlerine dönüştürdüğünü anlatan Emek, şunları söyledi:

"Fıstık kentimizin en önemli gelir kaynağı, önemli bir besin kaynağı. Ben de bu önemli ürünümüzü sanata dönüştürdüm. Uzun zamandır bunun üzerine çalışıyorum. TEDx çok merak ettiğim konuları dinlediğim, incelediğim iyi konuşmacıların yer aldığı bir platform. Benim böyle bir çalışmaya kaptanlık etmemi istediler. Gençler tarafından böyle bir platforma dahil olmak beni gururlandırdı. Enerjileri harika, dinamikler. Onların arasında olunca fikirler de gelişiyor. Burada olduğum için çok mutluyum."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep öğrenci tanıtım Tedx etkinliği

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