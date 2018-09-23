Üniversite öğrencileri Gaziantep'i dünyaya tanıtacak

TEDx'in "paylaşımlara değer fikirleri dünyaya yayan bir platform olduğunu" aktaran Koçak, düzenleyecekleri etkinlikle kentin gastronomi dışındaki değerlerini de vurgulayacaklarını belirtti.

- "Üretkenlik hikayesini dünyayla paylaşmak istiyoruz"

Öğrenciler olarak kendilerinin de kentin üretkenliğine katkı vermek istediklerini ifade eden Koçak, şöyle devam etti:

"25 kişilik TEDx Bey Mahallesi ekibi olarak tarihi bir Antep evinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Üniversite öğrencileri olarak kentin üretkenliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Konuşmacılarımıza vereceğimiz hediyeleri hazırlıyoruz. Gaziantep denilince gastronomi ve bakır çok biliniyor ama arka plan bilinmiyor. Kadınların, erkeklerin, öğrencilerin üretkenlik hikayesini dünyayla paylaşmak istiyoruz. Mesela biz Gaziantep'in en önemli değerlerinden fıstığın kabuğundan tasarımlar hazırlıyoruz. Sahnedeki konuşmacılarımız şehrin üretkenliğinin nasıl oluştuğunu, hikayelerini paylaşacak. Hazırlıklar için özellikle tarihi bir mekan seçtik. Gaziantep'i tanıtmak için elimizden geleni yapacağız."

"Nilayen" adını verdiği teknikle Antep fıstığı kabuklarını kullanarak çeşitli tasarımlar yapan Nilay Gündüz Emek de TEDx platformunu uzun zamandır takip ettiğini ve bilgilerini paylaşmaktan memnun olduğunu dile getirdi.