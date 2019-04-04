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Üniversite öğrencileri "gençlik halayı" çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışmaları için Çorum'a gelen 30 üniversiteden 45 takım, yarışma öncesi "gençlik halayı"nda bir araya geldi - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Dansları Teknik Kurul Başkanı Zinnur Gerek: - "Milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde, toplumun duyarlılığına, farkındalığına katkı sağlamak amacıyla gençlik halayını organize ettik"

ÇORUM (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca organize edilen 17. Üniversiteler Halk Dansları Yarışmaları için Çorum'a gelen 30 üniversiteden 45 takım, yarışma öncesi "gençlik halayı" çekti.

Hitit Üniversitesinin ev sahipliğindeki organizasyon kapsamında Çorum'a gelen ekipler, 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda toplanıp, kortej eşliğinde kent meydanına kadar yürüdü.

Davul zurna eşliğinde yörelerine ait figürler sergileyerek meydana ulaşan ekipler, burada Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünü kutlamak amacıyla halay çekti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halk Dansları Teknik Kurul Başkanı Zinnur Gerek'in komutuyla başlayan gençlik halayına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Ekipler, halayın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gerek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik halayını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na atfettiklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce Samsun'da milli mücadeleyi başlattığını hatırlatan Gerek, "Milli mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünde toplumun duyarlılığına, farkındalığına katkı sağlamak amacıyla gençlik halayını organize ettik." dedi.

Üniversiteler Halk Dansları Yarışmaları'nın 17 yıldır kesintisiz devam ettiğini dile getiren Gerek, kategorilerinde ilk 4'e girecek takımların, Süper Lig'e yükseleceğini kaydetti.

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