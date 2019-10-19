HABER

Üniversite öğrencileri Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

Hakkari Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen doğa yürüyüşü ile kentin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu - Ülkenin farklı illerinden Hakkari'ye gelerek eğitim gören öğrenciler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, eşsiz sonbahar manzarası eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde üniversite dersliğinde bir araya gelen ve aralarında öğrenci, akademik ve idare personelin de bulunduğu grup, araçlarla 10 kilometre uzaklıktaki Otluca köyüne götürüldü.

Doğada yapılan kahvaltının ardından, yaklaşık 260 kişi kent merkezine doğru yürüyüşe çıktı.

Ülkenin farklı illerinden Hakkari'ye gelerek eğitim gören öğrenciler, doğa yürüyüşü sayesinde ilin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Sonbahar ile birlikte güzel manzaraların oluştuğu ormanlık alan ve tepelerden yürüyen öğrenciler, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Yürüyüşe yaklaşık 260 öğrenci ile idare ve akademik personelin katıldığını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

''Sabah saatlerinde araçlarla Otluca Köyü'ne gittikten sonra orada kahvaltımızı yaptık. Daha sonra kayak yolu merkezinden yürüyüşe geçerek yaklaşık 1 saat 45 dakikada Güzel Köy'e ulaştık. Buradan da Hakkari merkeze kadar yürüyeceğiz. Amacımız üniversitemizde okuyan öğrencilerimiz, idare ve akademik personelimiz, herkesi bir araya getirip iyi zaman geçirmesini sağlamak, ders dışında aktivite yapabileceği ortamları sağlamak. Bununla beraber Hakkari'deki doğal güzelliklerin açığa çıkmasını sağlayıp bu insanları doğada bir araya getirip eğlenmelerini sağlamak."

'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!'Hanımağa' bunu yapana fuhuş indirimi yapmış!
Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış FestivaliKaraman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali
MSB: “PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi’ndeki malzemelerin yakıldığı tespit edildi”MSB: “PKK/YPG tarafından Tel Abyad Hastanesi’ndeki malzemelerin yakıldığı tespit edildi”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğa yürüyüşü Hakkari

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar: Teröristler çekilmezse harekat devam eder

'Teröristler çekilmezse harekat devam eder'

9 yaşındaki küçük çocuk dehşeti yaşadı

Küçük çocuk dehşeti yaşadı

MSB görüntüsüyle paylaştı! Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da teröristlere ait cephanelik ele geçirildi

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

19 yaşındaki Seher'in ölümünde şoke eden gelişme

İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.