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Üniversite öğrencileri hem öğrendi hem yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda beşincisi düzenlenen Tralli Travma Rallisi gerçeğini aratmadı

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Tralli Travma Rallisi, öğrencilerin keyif dolu mücadelesine sahne oldu.

Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gölbaşı Yerleşkesi bahçesindeki etkinlikte, 18 üniversiteden ilk ve acil yardım programında öğrenim gören 152 öğrenci, en kısa zaman içerisinde en iyi müdahaleyi yapmak için birbirleriyle yarıştı.

Yüksekten düşme, araç içi trafik kazası, travma malzemelerinin efektif kullanımı gibi alanlarda yarışan öğrenciler, hem zamanla yarışarak hem de bilgilerini kullanarak tecrübe kazandı.

AA muhabirine konuşan Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ve etkinlik koordinatörü İsmet Çelebi, yarışan öğrencilerin mezun olduklarında tecrübe sahibi olmasını hedeflediklerini ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Yarışmaya katılan öğrenciler, hepsi mezun olduklarında ambulanslarda görev yapacak, ambulansla çıkılan vakaların büyük bir kısmı travma vakaları olduğundan bu ralliyi organize ettik. Travma vakalarının bir özelliği; ölen vakaların yüzde ellilik kısmı ilk birkaç saatte ölüyor, ne kadar hızlı müdahale yapılırsa bu ölüm oranı azaltılabilir. Burada hem zamanla yarışıyorlar hem de stresi yenmeye çalışıyorlar, onların zaman ve stres faktörünü yenip doğru müdahale yapmalarını istiyoruz, bir çeşit kriz yönetimi diyebiliriz."

Gazi Üniversitesi Acil Servis Paramedik bölümünde uzman olarak görev yapan Bahar Alkaş ise amaçlarının, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca almış oldukları eğitimi pekiştirmek ve iş hayatına başladıklarında karşılaştıkları vakalarda tecrübeli olmalarını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Paramedik öğrencilerine birebir canlı simülasyon yöntemiyle öğrendiklerini pekiştirme fırsatı sunan organizasyonla öğrenciler hem zamanla yarışarak hem de bilgilerini kullanarak deneyim kazandı.

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Acil Servis Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu' paramedik Tralli Travma Rallisi

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