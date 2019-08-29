Üniversite öğrencileri iş hayatıyla tanıştı

Doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında haftada 3 gün çalışan üniversiteliler, her çalışma günü için 1 günlük asgari ücret düzeyinde 67 lira alıyor.

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programı ile 20 bin üniversiteli kurumlar bünyesinde çalışıyor.

- "Kazandığım parayı da formasyon eğitimi için biriktiriyorum"

Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümünde okuyan Rubal Bilir, haberlerden öğrendiği programa başvurduğunu belirterek, yaz tatili yaparken çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Çalışmaları karşılığında elde ettikleri parayla ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bu nedenle uygulamadan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Bilir, "Kazılarda medeniyetimize ait eserlerin çıkarılmasına tanıklık ediyoruz. Bu sayede tarihi çok bilgi de öğrenmiş oluyorum. Kazandığım parayı da formasyon eğitimi için biriktiriyorum." dedi.

- "Seramik ve çömlek parçalarına dokununca mutlu oluyorum"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Özcan Savaş Demir de 3 gün çalıştığı için haftanın kalan günlerinde ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirebildiğini kaydetti.

Cep harçlığını çıkarıp iş yaşamıyla tanıştığı için ailesinin de mutlu olduğunu anlatan Demir, "Bu işte çalıştığım için arkeoloji hakkında bilgi sahibi oldum. Kazılarda çıkan toprağı ellerken bulduğumuz seramik ve çömlek parçalarına dokununca mutlu oluyorum. Çok eski tarihlerde insanların kullandığı ürünlere yakın olmak hoşuma gitti. Ayrıca, aldığım burs ve buradan kazandığım parayla kendime daha fazla eşya alabiliyorum." diye konuştu.