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Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Paşabağları’nda, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri tarafından çevre temizliği yapıldı.Kapadokya Üniversitesi öğrencileri tarafından Kapadokya bölgesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Paşabağları’nda, Kapadokya Üniversitesi öğrencileri tarafından çevre temizliği yapıldı.
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri tarafından Kapadokya bölgesinde çevre temizliği çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda öğrenciler Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Paşabağları mevkiinde çevre temizliği yaparak yaklaşık 50 poşet çöp topladı. Yerli ve yabancı turistlerin şaşkın bakışları arasında bölgede bulunan çöpleri toplayan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.
Kapadokya Üniversitesi Restorasyon Bölümü öğrencilerimden Melike Avcı, Türkiye’deki tüm insanların çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerektiğini söyledi. Avcı, “Ben restorasyon öğrencisiyim. Kapadokya bölgesinde temizlik anlamında yerli ve yabancı turistleri bilinçlendirmek amacıyla temizlik yapıyoruz. Yaklaşık 3 milyon turist Kapadokya bölgesini ziyaret ediyor ve bu turistler bölgemizi temiz bir şekilde görmeliler. Sadece öğrenciler değil Türkiye’deki tüm insanların çevre temizliği konusunda duyarlı olması gerekiyor. Bizim yaptığımız bu proje sadece bura değil daha önce de Göreme Açık Hava Müzesi’nde temizlik yapmıştık. Umarım devamı gelir” diye konuştu.
Rehberlik Bölüm öğrencilerinden Mevlüt Sevinç ise açıklamasında, “Kapadokya Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz bu projede Anadolu’nun çok önemli bölgelerinden bir tanesi olan Kapadokya’da çevre temizliğine vatandaşlarımıza dikkat çekmek için yapıyoruz. Yaptığımız proje mevsimlik bir proje değil. İlk dönemde Göreme Açık Hava Müzesi’ni temizlemiştik şimdi de Paşabağları’nı temizliyoruz” dedi.
Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Programları Bölüm Başkanı Halil Uysal da açıklamasında, "Üniversite olarak biz Kapadokya bölgesinin kalkınması, korunmasına çok önem veriyoruz. Bu sebepten ötürü de Mimar Restorasyon Program önderliğinde bölgemizdeki ören yerlerinin ve müzelerin korunması, temizlenmesi ve bu farkındalığın diğer insanlara da yansımasını temenni ediyoruz. Bu sebepten ötürü bu projemize biz güz döneminde başladık. Bize bu konuda destek veren KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve Müze Müdürü Murat Gülyaz’a teşekkür ediyoruz. Bugün Paşabağları’nda temizlik çalışmalarına devam ediyoruz, önümüzdeki dönemde yine ören yerlerinde temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kapadokya Üniversitesi öğrencileri tarafından Paşabağları’nda yapılan temizlik çalışması yaklaşık 2 saat sürerken öğrenciler bölgeden 50 poşet çöp topladı.

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı

Üniversite öğrencileri Kapadokya’da çevre temizliği yaptı
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