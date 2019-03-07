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Üniversite öğrencileri karın tadını çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bitlis'te Eren Üniversitesince düzenlenen kar festivalinde öğrenciler gönüllerince eğlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nca (MYO) düzenlenen kar festivalinde, öğrenciler karın tadını çıkardı.

El Aman Kayak Merkezi'ndeki festivalde kardan adam, özgürlük heykeli, ev, Bitlis'in beş minaresi gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanların figürlerini yapan öğrenciler, gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Festivalde öğrencilere, sucuk ekmek ikram edildi.

Sosyal Bilimler MYO Öğretim Üyesi Dr. Şahin Kızıltaş, yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik düzenledikleri kar festivalini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrencilerin çoğunun Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerden geldiğini ve çok fazla kar görmediklerini belirten Kızıltaş, "İlk kez kar gören öğrencilerimiz bile var. Onlara karın aslında zahmet olmadığını, güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor. Bunu geleneksel hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi." diye konuştu.

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Bitlis Eren Üniversitesi festival kar öğrenci

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