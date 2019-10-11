Üniversite öğrencileri kazada ölen arkadaşlarını unutmadılar

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarını unutmadılar.

Afyonkarahisar’da geçen hafta üniversite kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu Emine Erduru hayatını kaybetmiş, arkadaşı Cennet Alkan ise ağır yaralanmıştı. Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Emine Erduru’nun ölümü ile büyük üzüntü yaşayan okul arkadaşları kazanın olduğu yerde toplanarak karanfil bıraktı ve trafik önlemlerinin arttırılması talebinde bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve beraberindeki heyet de öğrencilere destek oldu. Karakaş, karayolunun belediye veya üniversite kontrolünde olan bir yol olmadığını, şehirlerarası bir yol olmasından dolayı yaptırımın Karayolları Genel Müdürlüğünde olduğunu ifade ederek gerekli tüm yazışmaların yapıldığını belirtti. Karakaş; “Öğrencilerimizden yeni eğitim öğretim hayatına başlamış daha 2 haftalık bir öğrencimiz vefat etti. Vefat eden öğrencimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir daha burada böyle elim bir kazanın yaşanmaması adına öğrencilerimizin ve üniversite yönetimimizin farkındalık oluşturma anlamında kazanın olduğu yere karanfil bırakarak bu olayı kamuoyuna duyurmak için buradayız. Bu anlamda sayın valimizin, belediye başkanımızın çeşitli girişimleri olduğunu ve aynı zamanda Afyonkarahisar milletvekilimiz ve sayın eski Bakanımız Veysel Eroğlu dün itibariyle Ulaştırma Bakanımız ile görüşme yaptı. Konusu bu kavşak idi. Battı çıktı yapılması yönünde bir talebi iletti. Bu anlamda Valimizin, Belediye Başkanımızın, Eski Bakanımız ve Afyonkarahisar Milletvekilimiz Veysel Eroğlu’nun girişimleri var ve İnşallah bu girişimler sonuçlanır. Bir daha içimizden parça koparan bu tür elim olayları yaşamayız” dedi.

Rektör Karakaş ve üniversite öğrencileri kazanın yaşandığı yere karanfil bırakarak vefat eden üniversite öğrencisi için dua etti.