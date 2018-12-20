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Üniversite öğrencileri kemik iliği kampanyası için seferber oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

Kırşehir'de üniversite öğrencileri, kemik iliği nakli bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve aynı hastalıkla mücadele edenler için başlatılan kampanyada kan bağışladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) öğrencileri, aplastik anemi (kemik iliğinin hücre üretememesi) hastası 15 yaşındaki Okan Bodur ve aynı hastalıkla mücadele edenlere çare olabilmek amacıyla başlatılan kampanya için kan verdi.

AEÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda "Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası" etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılayı Kan Merkezi İç Anadolu Kökhücre Birim Sorumlusu Behlül Budak, programda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı iş birliğinde Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezinin hayata geçirildiğini söyledi.

Kurulan Kemik İliği Bankasının halkın desteğiyle en hızlı büyüyen ve çok fazla nakil gerçekleştiren bankası olduğunu vurgulayan Budak, modern tıpta aynı kan değerinden kök hücre toplama işlemlerinin artık rahatlıkla yapılabildiğini vurguladı.

Programda, kemik iliği bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve benzeri hastaların durumu, yaşadıkları sıkıntılar anlatıldı. Okan'ın babası Kubilay Bodur, yaşadıkları süreç ve verdikleri mücadele ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Programın sonunda Türk Kızılayının salon girişine kurduğu stantta kök hücre için kan bağışı kabul edildi. Öğrenciler, stant önünde uzun kuyruk oluşturarak, Okan ve diğer kemik iliği bekleyen hastalar için kan bağışında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kök hücre

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