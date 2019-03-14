Üniversite öğrencileri köy çocukları için oyuncak üretiyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta üniversite öğrencileri köy çocuklarına oyuncak üretiyor. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca başlatılan '10 Parmağımda 10 Marifet' projesi kapsamında Tokat Gençlik Hizmetleri Merkezi'nde oyuncak atölyesi kuruldu. Proje kapsamında üniversiteli öğrenciler köylerdeki öğrencilere ulaştırılmak üzere dolgu bebek yapımına başladı. 300 DOLGU BEBEK YAPACAKLAR Proje hakkında bilgi veren Tokat Gençlik Hizmetleri Merkezi Müdürü Kazım Elmas, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projesi kapsamında oyuncak atölyesi kurduk. Burada gönüllü 30 üniversiteli gencimiz ile birlikte el emeği göz nuru yapmış olduğumuz bebeklerimizi köy okullarına götürmek istiyoruz. Oradaki öğrenci yavrularımıza takdim etmek istiyoruz. Tamamen gönüllük esasına dayalı bir çalışma. İlk etapta 2 ay içerisinde 300 tane dolgu bebeği yapıp köy okullarına götürmeyi düşünüyoruz. İleriki aşamalarda bu oyuncak çeşitlerini artırmayı hedefliyoruz" dedi. 'BU ZAMANA KADAR HİÇ DİKİŞ YAPMADIM' Kursa başlarken çok heyecanlı olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ali Berk Çevik, "Erkek olarak, 'nasıl bebek yapacağım' diye korktum. Ama hocalarımızın sayesinde bu korkuyu yendim. İğneler ile dikiş yapmayı öğrendim. Bu kursta yaptıklarımız ile köy okullarındaki çocukları bir nebze mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Annem elime iğne iplik veriyordu ama bu zamana kadar hiç dikmemiştim. İlk başta çok zorlandım ama sonrasında alıştım" diye konuştu. Öğrencilerden Fatma Köseler ise, "Oyuncak atölyesi projesini duydum ve katılmak istedim. Şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ederim" dedi.

