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Üniversite öğrencileri köy çocuklarının "hayal dünyasına" girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kastamonu'da hayata geçirilen "Şehirden Çıktım Köye" projesiyle üniversite öğrencileri köy okulundaki çocuklarla bir araya geldi - Etkinlik kapsamında kurulan 3 istasyonla yeryüzü, gökyüzü ve geri dönüşüm konuları oyunlarla çocuklara anlatıldı - Proje koordinatörü Şeyma Çiftçi: - "Amacımız çocuklarda merak duygusunu aşılamak. Biz aslında bir kapı araladık, onun devamını kendileri getirecekler"

Kastamonu'da Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından organize edilen "Şehirden Çıktım Köye" projesiyle üniversite öğrencileri köy okulundaki çocuklarla bir araya geldi.

Proje kapsamında Taşköprü ilçesi Çetme İlkokulunda 30 öğrenciye yeryüzü, gökyüzü ve geri dönüşüm konularında oyunlar eşliğinde bilgiler verildi.

Proje koordinatörü Şeyma Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Çetme İlkokulunda 30 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Projemiz kapsamında üç istasyon kurduk. Yeryüzü istasyonunda çocuklara yeryüzü şekillerini anlattık. Bu anlatımları etkinliklerle, oyunlarla zenginleştirdik. Çocuklar bundan çok büyük keyif aldı. Fidan diktik, okulu boyadık. Gökyüzü istasyonunda amacımız çocuklarda gökyüzüne karşı merak uyandırmaktı. Onlara gezegenleri anlattık. Bunu eğlenceli hale getirdik. Geri dönüşüm istasyonunda ise geri dönüşümün öneminden bahsettik. Hem eğlendik hem öğrendik."

Çocuklarla beraber çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Çiftçi, "Amacımız çocuklarda merak duygusunu aşılamak. Biz aslında bir kapı araladık, onun devamını kendileri getirecekler. Onları daha meraklı, öğrenmeye istekli hale getirmek istedik." diye konuştu.

SİYAMDER Kastamonu Yerel Kurul Başkanı Tuğba Özel da derneğin gençlere nitelik kazandırmak amacıyla yola çıktığını ifade etti.

Gençlerin sosyal hayata dahil olmaları için çaba sarf ettiklerini söyleyen Özel, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

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