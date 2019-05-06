Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası

"Projemiz kapsamında üç istasyon kurduk. Yeryüzü istasyonunda çocuklara yeryüzü şekillerini anlattık. Bu anlatımları etkinliklerle, oyunlarla zenginleştirdik. Çocuklar bundan çok büyük keyif aldı. Fidan diktik, okulu boyadık. Gökyüzü istasyonunda amacımız çocuklarda gökyüzüne karşı merak uyandırmaktı. Onlara gezegenleri anlattık. Bunu eğlenceli hale getirdik. Geri dönüşüm istasyonunda ise geri dönüşümün öneminden bahsettik. Hem eğlendik hem öğrendik."

Çetme İlkokulunda 30 çocuğa ulaştıklarını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

Proje koordinatörü Şeyma Çiftçi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti.

Kastamonu'da Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından organize edilen "Şehirden Çıktım Köye" projesiyle üniversite öğrencileri köy okulundaki çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla beraber çok güzel vakit geçirdiklerini anlatan Çiftçi, "Amacımız çocuklarda merak duygusunu aşılamak. Biz aslında bir kapı araladık, onun devamını kendileri getirecekler. Onları daha meraklı, öğrenmeye istekli hale getirmek istedik." diye konuştu.

SİYAMDER Kastamonu Yerel Kurul Başkanı Tuğba Özel da derneğin gençlere nitelik kazandırmak amacıyla yola çıktığını ifade etti.

Gençlerin sosyal hayata dahil olmaları için çaba sarf ettiklerini söyleyen Özel, daha çok öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

