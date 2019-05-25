HABER

Üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan gelen üniversite öğrencileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu.

Üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)- İSTANBUL'dan gelen üniversite öğrencileri Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu. Öğrenciler, kütüphane ve oyun alanının yapıldığı binaya ise geçen yıl kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarının adını verdi.
İstanbul İstinye Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl düzenli olarak bir köy okulunda yaptıkları yardım kampanyasını bu yıl Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Öğrenciler çalışma kapsamında eskiden lojman olarak kullanılan okul bahçesinde atıl durumdaki 70 metrekarelik tek katlı binanın tadilatını yaptı. Berberinde getirdikleri çeşitli oyuncak, temizlik malzemesi ve kütüphane oluşturmaya yetecek sayıda hikaye kitaplarını okula bağışlayan öğrenciler, binada kütüphane ve oyun alanı oluşturdu. Öğrenciler gün boyu okul bahçesinde öğrencilerle futbol, basketbol ve çeşitli orta oyunları oynadı. Öğrenciler binaya ise daha önceki sosyal sorumluluk projelerinde özverili çalışma yürüten ancak kalp krizi sonucu yaşamını yitiren arkadaşları Aysu Uyanık ve Aylin Koloğlu'nun adını verdi.
Projeye katılan Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencisi Melike Bağcı, "Okulumuz öğrenci merkezi ve öğrenci kulüpleri olarak, her yıl belirlediğimiz okullara yardım kampanyası düzenliyoruz. İşbirliği içerisinde belirlenen köy okuluna temizlik malzemesi, kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncak gibi yardımlarda bulunuyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı, her sene buna benzer çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki o tebessümü görmek bizim için her şeye değer" dedi.
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü öğrencisi Melike Tutku Saral, "Çiğiltepe okulumuzu proje okulumuz olarak seçtik. 421 kilometre geldik okulumuzdan buraya. Geçen yıl vefat eden arkadaşlarımız Aysu Uyanık ve Aylin Koloğlu'nun adına burada bir kütüphane ve oyun odası kurmayı proje haline getirdik. Ve biz bunu her sene düzenli olarak yapıyoruz. 421 kilometreyi bu çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek için geldik ve bu bizim için her şeye değer" diye konuştu.
Çiğiltepe İlkokulu'nun minik öğrencileri adına Sultan Manav ve Mehmet Enes Temiz, hediyeler için üniversite öğrencilerine teşekkür ederek, "Üniversiteli abilerimiz, ablalarımız, kitap ve oyuncaklar getirmiş. Hepsi birbirinden güzel. Bizim yüzümüzü boyadılar, eğlendirdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz" dediler.
Çiğiltepe İlkokulu Müdürü Ahmet Ali Şahin de "Okulumuzun eksiklerini giderdiler. Okulumuza kütüphane ve oyun alanı kazandırmaya çalışıyoruz. Diğer eksikleri için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurduÜniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurduÜniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurduÜniversite öğrencileri köy okuluna kütüphane ve oyun alanı kurdu

İki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettilerİki çocuk babasından şok sözler: 160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler
Vefat eden eşinin balmumu heykeline sarılarak hasret gideriyorVefat eden eşinin balmumu heykeline sarılarak hasret gideriyor
Hak-İş Genel Başkanı: Bolu'dan Ankara'ya yürümeyi planlıyoruzHak-İş Genel Başkanı: Bolu'dan Ankara'ya yürümeyi planlıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

Ataşehir'de can pazarı! Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

Çocuklarını açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.