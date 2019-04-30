Üniversite öğrencileri, köy okulundaki çocukları sevindirdi

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu, 2018'de başlattığı "Köy Okulları" projesinin ikinci ayağında Gördes'teki ilkokul öğrencilerini sevindirdi.

Gördes ilçesine bağlı kırsal Beğel Mahallesi'ndeki ilkokulda tadilat çalışması yapan üniversite öğrencileri, 80 çocuğun eğitim gördüğü okula yeni bir görünüm kazandırdı.

Okul binasının dış cephe boyasını yapıp karikatürler çizen 26 gönüllü üniversite öğrencisi duvarlarındaki çatlaklara da sıva yaptı.

Okul bahçesindeki otları temizleyip, çiçekler diken ve bahçe zeminine oyun çizgileri çizen topluluk üyeleri, ayrıca 80 ilkokul öğrencisine kırtasiye malzemesi hediye edip, okul kütüphanesine 2 bin 56 kitap bağışladı.

Günlerini tamamen minik öğrencilere ayıran üniversiteliler, oyunlar oynadığı kardeşlerine puding, dondurma ve meyve suyu ikram etti.

Beğel İlkokulu Müdürü Akın Altuntaş, öğrenci topluluğuna teşekkür ederek, "Okulumuzu güzelleştirdiler. Okulumuza kitap, çocuklara set getirdiler, onları mutlu ettiler. Yapmış oldukları çalışmalar takdire şayan. 'Çocukların güldüğü yerde başlar hayat' diyoruz. Çocukların kalbine girmeden, beynine girilemeyeceğinin farkındayız. Yapılan çalışmalar bizim için umut verici. Türkiye'yi daha da güzelleştirmek, geliştirmek, bu çocuklar ile başlıyor, eğitim sayesinde başlıyor. Biz bunun bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

