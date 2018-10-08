Üniversite öğrencileri projeleriyle yarışıyor

Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri proje yarışmasının bölge sergisi törenle açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, sergiye davet edilen 50 projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Üniversitelere eğitim ve araştırmanın yanı farklı misyonlarda yüklendiğine dikkati çeken Kuran, "TÜBİTAK'ın burada düzenlemiş olduğu proje yarışması aslında üniversitelerin üçüncü misyonuyla ilgili. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlar, üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesine yönelik özel sektöre yönelik araştırmalar, girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili çalışmalar. Üniversitelerin bu misyonlarını değiştirmesi aslında zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Ulusların birbirleriyle olan rekabeti ekonomik ve teknolojik rekabeti bilgiye ve teknolojiye dayanıyor." dedi.

Kuran, tam bağımsızlığın kazanılması ve korunması ile ekonomik zenginliğin teknoloji ve bilgi üretimine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Ekonominin temeli bilgi ve teknolojiye bağlı. Toplumun refahını geliştirmek muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak yeni bilim ve teknolojiyle mümkün. Türkiye bu anlamda önce kendi araştırma alanlarını belirledi. Üniversitemiz de kendi öncelik ve araştırma alanlarını bu alanlara adapte etti." ifadesini kullandı.