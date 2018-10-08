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Üniversite öğrencileri projeleriyle yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:11 | Son Güncelleme

Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca üniversite öğrencileri proje yarışmasının Samsun Bölge Sergisi törenle açıldı - OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran: -"Ekonominin temeli bilgi ve teknolojiye bağlı"

Samsun'da TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen üniversite öğrencileri proje yarışmasının bölge sergisi törenle açıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, sergiye davet edilen 50 projenin geliştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Üniversitelere eğitim ve araştırmanın yanı farklı misyonlarda yüklendiğine dikkati çeken Kuran, "TÜBİTAK'ın burada düzenlemiş olduğu proje yarışması aslında üniversitelerin üçüncü misyonuyla ilgili. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlar, üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesine yönelik özel sektöre yönelik araştırmalar, girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili çalışmalar. Üniversitelerin bu misyonlarını değiştirmesi aslında zorunluluktan ortaya çıkmıştır. Ulusların birbirleriyle olan rekabeti ekonomik ve teknolojik rekabeti bilgiye ve teknolojiye dayanıyor." dedi.

Kuran, tam bağımsızlığın kazanılması ve korunması ile ekonomik zenginliğin teknoloji ve bilgi üretimine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Ekonominin temeli bilgi ve teknolojiye bağlı. Toplumun refahını geliştirmek muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak yeni bilim ve teknolojiyle mümkün. Türkiye bu anlamda önce kendi araştırma alanlarını belirledi. Üniversitemiz de kendi öncelik ve araştırma alanlarını bu alanlara adapte etti." ifadesini kullandı.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli ise bağımsızlığın ekonomik olarak güçlü olabilmekten geçtiğini ifade ederek, "Ekonomik olarak kendimize yetmemiz için teknolojiyi bizim üretmemiz, teknolojiyi almak yerine teknolojiyi pazarlamamız gerekmekte. Bu da gençlerin düşünmesi fikri ile ortaya çıkmaktadır. Yarışmaya katılan öğrencileri canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapılarak stantlar gezildi.

Girişimcilik ve Yenilikçilik, Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri ve Öncelikli Alanlar kategorisinde gerçekleşen yarışmaya Samsun bölgesinden Amasya, Giresun, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat, Ankara bölgesinden ise Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Karabük, Zonguldak ve Kırıkkale'deki üniversitelerin başvuruları arasından seçilen 50 proje katıldı.

Samsun bölge sergisine davet edilen 50 projeden jüri tarafından belirlenecek 16'sı ödül töreninde açıklandıktan sonra 12-15 Kasım'da Ankara’da yapılacak Türkiye finalinde yer alacak.

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