Üniversite öğrencileri soğan kabuğundan çay üretti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin soğan kabuğundan çay ürettiği bildirildi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Hatice Yaprak, Pınar Altaş, Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Mehmet Ali Alkan, atık soğan kabuklarından antioksidan oranı yüksek çay üreterek patentini aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak, sağlıklı çay üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Farklı damak tatlarına uygun alternatif seçenekler hazırladıklarını ifade eden Yaprak, "Çayımız sade, limon aromalı, bergamot aromalı, limon-nane aromalı, nane aromalı, portakal aromalı ve sayısız birçok doğal aromadan oluşuyor. Çayın tadım analizini yapan kişiler içimini yumuşak ve rahat bulmuş, soğan kokusu ise asla algılanmamış." ifadelerini kullandı.

Hatice Yaprak, poşet çay formundaki ürünün uygun koşullarda sterilize edilmiş soğan kabukları içerdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Farklı damak tatlarına uygun alternatif seçeneklerin hazırlanmasında, soğan kabukları doğal aromalar kullanılarak çeşitlendirildi. Atık bir maddeyi geri dönüştürerek ekonomiye katkıda bulunmak, insanlara daha sağlıklı ürünlerle hizmet sunmak ve daha düşük maliyetlerle yeni bir alternatif çay oluşturmayı amaçladık. Yapılan literatür taramaları sonucu, soğan kabuğu çayının kolesterolden obeziteye, tansiyondan gribal enfeksiyonlara karşı birçok faydası olduğunu gördük. İltihap kurutucu etkisi ve ağız içi yaraların iyileşmesine de yardımcı oluyor."

