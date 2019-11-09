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Üniversite öğrencileri sokakta müzik yaparak öğrenci kardeşlerini sevindiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, sokak müziği yaparak kazandıkları paralarla, ilk ve orta okul öğrencileri için okul bahçelerini boyayıp, oyun alanları kuruyor.    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden 25 öğrenci ‘Kaygısız Gelecek’ topluluğunu oluşturdu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)-KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi’nden bir grup öğrenci, sokak müziği yaparak kazandıkları paralarla, ilk ve orta okul öğrencileri için okul bahçelerini boyayıp, oyun alanları kuruyor.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden 25 öğrenci ‘Kaygısız Gelecek’ topluluğunu oluşturdu. Öğrenciler sokakta müzik yaparak ya da konser vererek, elde ettikleri gelirle önce sokak hayvanları için barınaklar yaptı. Ardından da ilk ve ortaokul öğrencileri için kolları sıvadı. Kısa sürede sayıları 600'e çıkan topluluk üyeleri, okul bahçelerini boyayıp, çocuklar için spor ve zeka gelişimine katkı sağlayacak oyun alanları hazırlıyor.
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi ve topluluk başkanı Umut Yılmaz amaçlarının gençlere eğlenceli aktivitelerle sosyal sorumluluk bilincini arttırmak olduğunu söyledi. Hüsnü Kişioğlu Orta Okulu’nun bahçesini düzenleyip, çocuklar için çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Burada önce bahçe iç duvarlarını boyayarak işe başladık. Daha sonra okul bahçesine basketbol sahası, hentbol sahası, lastiklerle etrafını çevirdiğimiz mini futbol sahası yaptık. Yağlı boyalarla çeşitli renklere boyadığımız eski otomobil lastiklerinden tırmanma tepesi ile çocukların teneffüslerde oturarak kitap okuyacağı oturaklar yaptık. Yine otomobil lastiklerinin içine toprak doldurarak lavanta ektik. Dört gün süren çalışmalarımızda aynı bahçeye çeşitli zeka geliştirici oyunları yağlı boyalarla beton zemine çizdik. Şunu da belirtmek isteriz ki bu okul için yaptığımız işlerde kullandığımız tüm malzemelerin ücretini bazı sponsorlar, üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığımız sokak müziğinden elde ettiğimiz paralarla karşıladık. Kaygısız Gelecek topluğu olarak çalışmalarımıza üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın izni ve destekleri ile topluluk üyelerimizin gayretleriyle yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Berrin Aruz da üniversite öğrencilerinin kardeşlerini sevindirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
“Eğitim vizyonu kapsamında, üniversite topluluğundan okulumuzun bahçesini düzenlemesi ve çeşitli oyun alanları oluşturulması yönünde talebimiz oldu. Kısa bir sürede topluluk bize dönüş yaptı. Okulumuzun bahçesini, değişik oyun alanları ile renklendirdiler, boyama etkinlikleri yapıldı, lastiklerden tırmanma alanı oluşturuldu. Çocuklarımız keyifle bu alanlarda vakit geçiriyorlar.”
Öğrenci Fatma Sude Düz de “Üniversitedeki abi ve ablalarımıza okulumuzu güzelleştirdikleri, bize değişik oyun alanları oluşturdukları için teşekkür ediyorum” dedi.

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