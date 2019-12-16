Üniversite öğrencileri, şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı: 2 yaralı

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - FATİH'te otomobille gezmeye çıkan 3 üniversite öğrencisi, denetimden kaçtığı öğrenilen şüphelileri kovalayan polis aracına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 10. Yıl Caddesi Topkapı istikametinde saat 02.15 sıralarında yaşandı. Yedikule bölgesinde denetim yapan Fatih Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polislerin uyarılarını dikkate almayarak kaçan şüpheliler ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri, Yedikule'den 10. Yıl Caddesi'ne çıktığı sırada Zeytinburnu Sahil Yolu'ndan 10. Yıl Caddesi'ne giren Osman E. idaresindeki 34 HT 1693 plakalı otomobil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken polis aracı yol kenarındaki demir dubalara vurdu. Bu sırada polislerin kovaladığı şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Kazada takla atan otomobilde bulunan 3 üniversitesi öğrencisinden sürücü Osman E. ile Ali P. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 gencin, özel bir üniversitede okudukları ve gece saatlerinde gezmeye çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, takla atan otomobil ve polis aracı çekiciyle otoparka kaldırıldı.

