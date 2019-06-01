Üniversite öğrencileri, tasarladıkları uydu sistemiyle ABD’de Türkiye’yi temsil edecek

NASA’nın destekleri ile düzenlenecek olan CanSat Competition Model Uydu yarışmasında ön elemleri aşan ve 500 takım arasından ilk 40’a giren Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, tasarladıkları uydu sistemi ile Türkiye’yi ABD’de temsil edecek.

Gebze Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören bir grup üniversite öğrencisi, Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ve Uzay Enstitüsü (AJAA) tarafından NASA’nın destekleri ile düzenlenen CanSat Competition Model Uydu yarışmasına katılmaya hak kazandı. Üniversitede farklı bölümlerde eğitim gören 3’ü yüksek lisans, 8’i lisans olmak üzere 11 üniversite öğrencisi bir araya gelerek kurdukları PHOENİX Takımı ile 14-16 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Teksas eyaletinde düzenlenecek olan CanSat Competition Model Uydu yarışmasına başvurdu. 500’ün üzerinde takımın başvuruda bulunduğu yarışmanın ön elemesini başarı ile geçen Türk öğrenciler, ilk 40 arasına girerek yarışmada Türkiye’yi temsil etme fırsatı buldu.

Tasarladıkları uydu sistemi, ABD’de fırlatılacak

Yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler hummalı bir çalışma ile Türkiye’yi temsil edecek projeyi tasarlamaya başladı. Üniversite yerleşkesinde bulunan bir atölyede çalışmalarına başlayan öğrenciler, yarışmada fırlatılacak olan uydu sisteminin yazılımından, tasarımına her aşamasında projeyi kendi imkanlarıyla üretiyor. Öğrencilerin tasarladığı roket içerisine yerleştirilecek entegre uydu sistemi yarışmada yaklaşık 650-725 metre yüksekliğe fırlatılacak. Belirlenen yüksekliğe ulaştıktan sonra öğrencilerin yazılım aracılığıyla verdiği talimatla rokette bulunan konteyner serbest bırakılacak. Konteyner, paraşüt yardımı ile belirli bir irtifa kaybettikten sonra, içerisinde bulunan bilimsel yük, serbest bırakılacak. Konteynerden ayrılacak bilimsel yük, tasarımı öğrencilere ait olan ‘Auto-Gyro’ sistemi sayesinde rüzgar-basınç etkileri ile dönmeye başlayarak kontrollü bir şekilde yere indirilecek. Yarışma gereği, fırlatma sürecindeki sıcaklık, basınç ve konum gibi verilerin anlık olarak yer istasyonuna ulaşması bekleniyor. Öğrenciler tasarladıkları proje ile dereceye girerek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.