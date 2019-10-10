Üniversite öğrencileri, Tuz Gölü'nde çöp topladı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)-AKSARAY Üniversitesi Eskil Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Tuz Gölü'nde çöp topladı.

Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Doç. Dr. Meriç Lütfi Avsever öncülüğünde oluşturulan plogging (İsveç’te ortaya çıkartılan bu aktivite, bir yandan hafif tempoda koşu yaparken, bir yandan da çevredeki çöpleri toplamayı amaçlıyor) etkinliğine yaklaşık 80 öğrenci katıldı. Öğrenciler, Tuz Gölü'nündeki çöpleri topladı.

Doç. Dr. Meriç Avsever, son yıllarda çevrede ciddi bir kirlilik ortaya çıkmaya başladığını belirterek, ''Doğaya saygılı olmazsak kötü günler bizi bekler. Bizler gönüllü olarak bu sporu seçtik. Her birey çöpünü rastgele atmadan çöp tenekelerine atarsa, doğa tertemiz olur. Birçok yabani hayvan doğada gördüğü plastik çöp poşetleri veya buna benzer maddeler yüzünden ölüyor'' dedi.

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