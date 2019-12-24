Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

İSTANBUL, (DHA)- Hayal, umut, coşku, mutluluk, paylaşma gibi kavramlardan yola çıkan üniversite öğrencileri, Boyner için özel hediye kutuları tasarladı. Tasarlanan kutular ile öğrencilerin eğitimine destek sağlanacak.

Boyner, gençleri ve sanatı destekleyen bir projeye imza attı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 5 genç Boyner için özel hediye kutuları tasarladı. Öğrenciler kutuları tasarlarken, hayal, umut, coşku, mutluluk, paylaşma gibi kavramlardan yola çıktı. Projeden elde edilecek gelirle, tasarımların sahibi öğrencilere eğitim desteği verilmesi hedefleniyor.

“HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞAN HERKES UMUT OLSUN”

Müşterilerle el ele vererek toplumsal faydayı çoğaltmayı hedeflediklerini söyleyen Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bal, “Boyner olarak, hediye alışverişinde en popüler destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu alandaki etkimizi sosyal sorumluluk bakış açısıyla birleştirmek, müşterilerimizi de dahil ederek hediye alışverişini gençlere ve sanata destek vermek için bir fırsata dönüştürmek istedik. Her biri sanat eseri niteliğindeki desenlerin hayat verdiği hediye kutuları aracılığıyla genç tasarımcılarımızın eserlerini tüm Türkiye ile buluşturuyor, hem üniversiteye hem de öğrencilerin eğitim hayatına bir nebze de olsa katkı sağlıyoruz. Bu özel hediye kutularının, hayallerinin peşinde koşan herkese umut vermesi dileğiyle” dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Umut Südüak’ın proje yöneticisi olarak görev aldığı çalışmaya,

Aygen İncel, Gülbeste Tulu, Kadir Çıtak, Tunahan Gökçe ve Alican Zırhlıoğlu tasarımları ile hayat verdi.

