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Üniversite öğrencilerinden AA'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:28 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencilerinden AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Dil Kültür Kulübü öğrencileri Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Kulüp danışmanları Doç. Dr. İbrahim Şaban ile AA'yı ziyaret eden öğrenciler, kurumun çalışmalarını yerinde görme imkanı buldu.

İstanbul Haberleri Editör Yardımcısı İsmail Fidan eşliğinde birimleri gezen öğrenciler, AA'nın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmasıyla ilgili bilgi aldı.

Fidan, ayrıca ajansın çalışma sistemi ve ajans gazeteciliği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

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Anadolu Ajansı öğrenci ziyaret

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