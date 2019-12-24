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Üniversite öğrencilerinden atık malzemelerden sokak hayvanlarına yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 08:54 | Son Güncelleme

Samsun’da üniversite öğrencileri atık ve atıl durumunda olan her malzemeyi birer sanat eserine dönüştürüyor.

Samsun’da üniversite öğrencileri atık ve atıl durumunda olan her malzemeyi birer sanat eserine dönüştürüyor. Öğrenciler yaklaşan zorlu kış şartları için eski deterjan kutularından kuş evleri ve kedi yuvaları yaparak sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Atakum Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, yurt idaresi ile başlattıkları , ’Sıfır Atık’ projesi ile bir çok atıl ve atık durumunda ki malzemeleri birer sanat eserine dönüşüyor. Yaklaşık 60 öğrenci yurtta bulunan resim, geri dönüşüm ve seramik olmak üzere 3 kurs çerçevesinde yaptıkları çalışmalar herkes tarafından büyük beğeni topluyor.

Sokak hayvanlarına yuva üretiyorlar
Öğrenciler, eski kullanılmayan deterjan kutularının imalatını yaparak ve üzerilerine süslemeler ekleyerek sokak hayvanlarına yuva yapıyor. Yurtta kullanılmayan eski çarşafları aldıkları dikiş makinesinden geçiren öğrenciler çanta üreterek plastik poşetlerinin kullanımı azaltmayı amaçlıyor. Atılacak CD’lerin üstüne resim çizerek süs eşyası üreten öğrenciler daha çok çalışacaklarını belirttiler.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Öğrencilerimiz yurtlarımızda atık dediğimiz temizlik maddesi kovalarını, denizde topladıkları atıklar ve çarşafların atık malzemelerini geri dönüştürüyorlar. Hatta sokak hayvanlarına barınak olacak şekilde bir organizasyon yapıyorlar. Denizden çıkarılan atık malzemelerden inanılmaz güzel maketler yapıyorlar. Öğrencilerimizin hünerleri ellerinden inanılmaz eserler çıkıyor. Doğa bizim ona sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
Öğrenci Şükriye Çelik ise, "Yurdumuzda bulunan temizlik malzemelerinin kutularını değerlendirmek için kedi evleri ve kuş evleri yapmayı düşündük. Bidonları kestik ve içine atık perdelerden oluşan süngerler koyduk. Daha sonra bu yuvaları daha çok köy okullarına ve mahallerine göndermeyi düşünüyoruz. Yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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