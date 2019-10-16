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Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:44 | Son Güncelleme

Yozgat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda kalan öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için odalarının ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu

Yozgat'ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurdunda kalan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu.

Çamlık Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen etkinlikte, binadaki odaların ışıklarıyla koreografi yapıldı. Öğrenciler, odaların ışıklarıyla "Barış Pınarı" yazısı oluşturdu. Yazı önünde Türk bayrağı açan öğrenciler, "Ne mutlu Türküm diyene", "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Öğrencilerden Yusuf Telli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahraman Mehmetçiğin vatanı ve bütün mazlumlar için Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na girdiğini hatırlattı.

Telli, "Biz de Türk gençleri olarak burada, Mehmetçiğimize destek amaçlı 'Barış Pınarı' yazdırdık, slogan attık. Hiç kimse şunu unutmasın, bu ülkenin şehitleri ölmez, bu vatan da bölünmez." dedi.

Öğrencilerden Recep Berat Karademir ise Mehmetçiğe selam gönderdi.

Öğrenciler daha sonra Türk bayrağı etrafında meşale yakıp asker selamı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı destek KYK öğrenci Yozgat

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