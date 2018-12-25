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Üniversite öğrencilerinden çevreci hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü ve Düşünce Kulübü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için Lefkoşa Sanat Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

Üniversite öğrencilerinden çevreci hareket

İSTANBUL, (DHA) - Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü ve Düşünce Kulübü öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için Lefkoşa Sanat Parkı’nda çevre temizliği yaptı.

Öğrenciler, doğayı sevip, çevre bilincini çevrelerindeki insanlara anlatıp, herkesin çevre konusunda duyarlı olmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Yakın Doğu Koleji Coğrafya Kulübü Öğretmenlerinden Başak Özaltınok, medeniyetlerin temel göstergelerinden birisinin temizlik olduğunu dile getirerek, bedenen, ruhen ve yaşanılan çevre itibariyle temiz bir toplum olabilmek için bu duyarlılığın en yükse seviyede olması gerektiğini belirtti.

"AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Yakın Doğu Koleji olarak bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Özaltınok, “Hem öğrencilerimizin daha bilinçli olması hem de örnek teşkil etmesi bakımından 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünden hareketle gençlerimize yaşadıkları çevreyle ilgili bilinçli davranışlar kazandırmak, bu bilinci ömür boyu taşınmasını aşılamak en birincil amacımızdır" dedi.

Günümüzde yaşadığımız çevreye karşı bir duyarsızlık söz konusu olduğunu aktaran Özaltınok, çevre temizliğinin yeteri kadar yapılmadığını, bu şekilde doğanın giderek yok edildiğini, bunu engellemenin tek yolunun ise çevreye karşı duyarlı ve çevre bilinci kazanabilmek olduğunu ifade etti.

Üniversite öğrencilerinden çevreci hareket

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