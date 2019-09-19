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Üniversite öğrencilerinden Diyarbakır'daki annelere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

  ANKARA Üniversitesi öğrencileri, Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek açıklaması yaptı.

ANKARA Üniversitesi öğrencileri, Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek açıklaması yaptı.

Ankara Üniversitesi Düşünce ve Kitap Topluluğu ile Düşünce ve Edebiyat Topluluğu öğrencileri, üniversitenin Cebeci Kampüsü önünde toplandı. Oturma eylemine katılan annelerin fotoğrafları ile Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, 'teröre lanet, annelere destek' sloganı attı. Burada grup adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır'da PKK tarafından dağa kaçırılan oğlu için Hacire ananın yaktığı ateş, PKK terörü yüzünden yüreği yanan bütün ailelerin sesi ve tüm Türkiye'nin meselesi olmuştur. Hacire ananın başlattığı mücadele, evladı kaçırılan diğer ailelere de cesaret vermiş ve bugün itibarıyla evladı için direnenlerin sayısı 42'ye çıkmıştır. Bölücü terör örgütü PKK tarafından evlatlarından koparılan aileler, evlatlarının dağa götürülmesinde istasyon görevi gören HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattılar. Annelerimizin haklı isyanı, Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadeleyle bütünleşti. PKK’nın ailelerinden koparıp dağa kaçırdığı gençler bizim yaşlarımızdaki kardeşlerimizdir. Yüreği yanan aileler, bizim ailelerimizdir. Kaçırılan gençlik, bizim gençliğimizdir. Terör örgütü PKK hem gençlerimize, kardeşlerimize, hem de Türkiye'nin geleceğine saldırmaktadır. Türk gençliği olarak, bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanımızı susturamayız. Türk gençliğinin kalbi, evlatları için PKK'ya bayrak açan ailelerle çarpmaktadır."

Öğrenciler, açıklamanın ardından dağıldı.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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