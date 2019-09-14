Üniversite öğrencilerinden elektrikli otomobil

SUBÜ'nün geçen yıl kurulduğunu anımsatan Sarıbıyık, "Kuruluş misyonunda bilgiyi beceriyle birleştiren üniversite misyonu var. Bu arkadaşlarımız da çok kısa sürede bir ekip oldular, bu aracı tasarladılar. Bir yıl gibi kısa bir sürede bir ekip ruhuyla çalıştılar. Farklı disiplinlerden oluşan arkadaşlarımız, aracın tüm aksamlarını tasarladılar ve önce mühendislik tasarımını gerçekleştirdiler. Önce bilgilerini konuşturdular, daha sonra da uygulamaya yönelik olarak da becerilerini bu araçla birlikte geliştirmiş oldular." diye konuştu.

Ekip içerisinde farklı alanlardan görevlilerin olduğunu anlatan Sarıbıyık, "Aslında disiplinlerarası bir çalışma, ve gençlerimiz imkan verilmesi halinde ortaya nelerin çıkacağını net bir şekilde gösteren bir uygulama ortaya koydular. Enerji verimliliğine yönelik olarak ürettikleri bu araç çok kısa bir süre sonra pistlerde yerini alacak. Çok kısa bir zamanda arkadaşlarımız bu aracı pistlere çıkacak hale getirdikleri için tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Hiçbir zaman pes etmedik"

Projenin mekanik ve sponsorluk kısmında görev yapan Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hilal Sağır da çok emek harcadıklarını ve bugüne kadar geldiklerini anlattı.

Sonuç itibarıyla güzel bir otomobil geliştirdiklerini dile getiren Sağır, "Zorlu bir sınavdan geçtik, ama hiçbir zaman pes etmedik. Son noktaya kadar çalışarak bu aracı bu hale getirdik ve çok mutluyuz aracımızla birlikte yapılacak olan TÜBİTAK yarışmalarına katılacağız, yarışmalarda iyi bir derece alacağımızı da tahmin ediyorum." diye konuştu.

- "Aracımızın hızı 80 kilometre"

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi ve Takım Kaptanı Sedat Ünlü de bir yıldır proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Aracımız şu anda 2,9 kilowatt gücünde bir güç ünitesine sahip, menzil olarak 220 kilometre olarak hesaplıyoruz. Katılacağımız verimlilik yarışması olduğu için aracımızın hızını 80 kilometre olarak hazırladık." dedi.

