Üniversite öğrencilerinden engellilere müzik ziyafeti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Devlet Konservatuarı öğrencileri, Dolunay Derneği'ne enstrümanlar eşliğinde giderek sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Final sınavında hazırlamış oldukları eserleri burada seslendiren öğrenciler solo ve koro türkülerle derneğin engelli üyelerine keyifli bir gün yaşattı.

KAÜ Öğretim Üyesi Sibel Polat, final sınavı sonrası öğrencileriyle birlikte Dolunay Derneği'ni ziyaret ederek engelliler için müzik dinletisi yaptı. Çeşitli eserleri seslendirerek dernek üyelerinin mutlu olmasını sağlayan öğrenciler, hep birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. Engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her gün hatırlanması, ziyaret edilmesi gerektiği mesajlarının verildiği ziyarette her sağlıklı bireyin engelli adayı olduğunun da unutulmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Derneğin Başkan Yardımcısı Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak ve yönetim kurulu üyeleriyle tanışma ve kaynaşma ortamı sağlayan üniversite öğrencilerinin bu ziyareti engellileri sevindirdi. Üniversite öğrencilerine teşekkür eden dernek üyeleri herkesi derneği görme ve tanımaya davet etti.

'ENGELLİLERİ BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN HATIRLAYALIM'

Kafkas Üniversitesi Konservatuarı Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı bölüm öğrencisi Mikail Akgöl, "Üçüncü ve dördüncü sınıf olarak final sınavında hazırlamış olduğumuz eserleri burada icra edeceğiz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan bölüm hocamız Sibel Polat ve Dolunay Derneği Başkanı Faruk Ocak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Konservatuar Fakültesi Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanatları öğretim üyelerinden Doktora Öğretim Üyesi Sibel Polat da "Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimizle koro sınavını gerçekleştirdikten sonra farkındalık yaratmak için Dolunay Derneği'ni ziyaret etmek istedik. Burada sekiz tane Türk Halk Müziği'nin değerli eserlerinden seslendirdik. Bir farkındalık yaratmak amacımız, sadece engelliler gününde değil onun dışında da engelli vatandaşlarımızı hatırlamak, öğrencilerimiz ve halkımızda bir farkındalık yaratmak için buradayız" diye konuştu.

'HER SAĞLIKLI İNSAN, ENGELLİ BİREY ADAYIDIR'

Bölüm öğrencilerinden Ferhat Acay ise bu etkinliği gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek; "Bugün değerli hocamız ve arkadaşlarımızla beraber engelli vatandaşlarımızı sadece engelliler gününde değil normal zamanlarda da onlarla görüşüp vakit geçirmek gerektiğini vurgulamak istedik. Unutmamalıyız ki her sağlıklı insan bir engelli birey adayıdır bunun farkında olunmasını istedik" dedi.

'BİZ ENGELLERİ AŞMAK İSTİYORUZ, MÜZİK ENGELLERİ AŞTI'

Dolunay Derneği Engelliler Birim Başkanı Faruk Ocak ise etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Böyle bir günde bizleri hüzünlendirip daha çok mutlu eden öğrenci arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu soğuk havada yüreklerimizi ısıttılar. Biz engelliler olarak gördük ki müzik engelsizmiş, müzikle engelleri aşmak engelleri aşınca daha çok mutlu olmak insana nasip oluyormuş. Bu öğrenci arkadaşlarımızı engelsiz müzikle engelli bireylerin önündeki engelleri nasıl aşacağını teker teker öğretmek bize öğrenmekte onlara nasip olacak. Bizler Dolunay Derneği olarak öğrenci arkadaşlarımızın önlerine çıkan engelleri aşmaları noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söyleyebiliriz. Dernek olarak amacımız engelli bireyleri yüceltmek değil engelleri ortadan kaldırmak. Toplumumuzda engelli olarak bizleri görebiliyor ancak bizler engelli vicdanlara sahip insanları görebiliyoruz. Bugün bu insanların vicdanına sahip olsa herkes sokak köpekleri veya sokak çocukları dediğimiz kavramlar olmaz."

Öğrenciler ve dernek üyelerine yapılan ikramlardan sonra program son buldu.

