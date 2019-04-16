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Üniversite öğrencilerinden gerçeği aratmayan canlandırma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 14:06 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Sınıf Öğrencileri şehir merkezinde madde bağımlılığından zarar görmüş kişileri canlandırarak broşür dağıttılar.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Sınıf Öğrencileri şehir merkezinde madde bağımlılığından zarar görmüş kişileri canlandırarak broşür dağıttılar.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1. Sınıf Öğrencileri kent merkezinde bulunan İsmet Paşa parkın madde bağımlılığından zarar görmüş kişileri canlandırdı. Canlandırmada sigara kullanımı, Alkol kullanımı, madde bağımlığı gerçeği aratmadı.
Proje hakkında bilgiler veren Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eda Akbaş, "Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak her sene değişik amaçlarla sosyal sorumluluk projeleri planlıyoruz. Bu sene üniversitemizin belirlediği bağımlılık ile ilgili projelerle halkın dikkatini çekmek. Biz gerçekleştirdiğimiz projeşelerle şunu hedefliyoruz. İnsanlar madde bağımlığının, sigaranın zararlı olduğunu biliyorlar, kabul ediyorlar ama bunların sonuçları net bir şekilde göz önüne serilmediği için bunları kullanmaya devam ediyorlar. Ne zamanki hasta oluyorlar, ölümcül bir yola giriyorlar ya da varlarını yoklarını bu uğurda kaybediyorlar. Ancak o zaman bu konuda bilinçleniyorlar. Biz o aşamaya gelmeden insanlara canlı ve somut olarak göstermek istedik. Madde bağımlılığının, tütün bağımlılığının aile ve sosyal hayatta maddi, manevi sağlık anlamında nelere yol açabileceğini ortaya koyarak onların bu konuda farkındalığını arttırmak istedik. Bu anlamda insanların dikkatini çektiğimizi düşünüyoruz. Belki birkaç kişinin bu anlamda fikrini değiştirebildiysek bizim için önemli” şeklinde konuştu.
Öğrenciler daha sonra Madde Bağımlılığından zarar görmüş kişileri canlandırarak broşür dağıttılar.

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