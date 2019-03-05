Üniversite öğrencilerinden gönüllü cami temizliği

Topluluk olarak caminin temizliğini gönüllü üstlendiklerini belirten Çelikdöver, "Çeşitli faaliyetlerimizin yanı sıra bugün de böyle bir faaliyette bulunduk. Bizler de Müslüman olarak ibadet ettiğimiz bu camimizi bugün temizlemek istedik. Camilerimizin tamamı temiz. Ancak, bir sorumluluk çerçevesinde böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Kullandığımız yeri temiz tutmak adına yaptığımız çalışma gayet güzel oldu." dedi.

Titizlikle yapılan temizlikle caminin minberinden, vaaz kürsüsü ve mihrabı başta olmak üzere her alanı gözden geçirildi.

İlk gün süren bir çalışmanın içine giren öğrencilerden bazıları elektrik süpürgesi ile halıları süpürdü, diğerleri de ulaşabildikleri tüm noktalardaki toz ve lekeleri temizledi.

Erkek ve kızlardan oluşan bir grup üniversite öğrencisi, ARÜ Kampüsünde yer alan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nin temizliğini yapmak için cami yetkililerine talepte bulundu.

- "Cemevini de başka dini inancın mekanını da temizleriz"

Çelikdöver, bu ve benzeri etkinliklerin sadece camilerle sınırlı olmadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu hizmetimiz Ardahan'da ya da başka yerde de olabilir. Bu mekan cemevi de başka bir dini inancın mekanı olabilir. Gönüllülük çerçevesinde yine temizleriz çünkü biz gençlerin gücüne, çok şey başaracağına inanıyoruz. Bu camiyi iki hafta da veya üç haftada bir yine temizlemeye geleceğiz. Çalışmamızı sürekli hale getirip buranın temizliğini üstleneceğiz."

Hoca Ahmet Yesevi Camisi İmam Hatibi Yavuz Selim Özarslan da gönüllü öğrencilere duyarlıklarından dolayı teşekkür ederek, "Kardeşlerimizin böyle bir organizasyonu yapmalarından çok memnun olduk. Arkadaşlar birkaç gün önce bana gelerek, böyle bir işi yapmak istediklerini söylediler. Biz de seve seve onlara yardımcı olacağımızı söyledik. Böyle bir çalışma hem camimiz için hem de toplumumuz için son derece önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

- "Ortaklaşa camiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz"

Topluluk üyesi üniversite öğrencilerinden Meral Kılıç, cami temizliği ile güzel çalışma yaptıklarını söyledi.

Kılıç, "Amacımız kullanılan caminin temiz olmasını sağlamaktır. Burada ibadet edeceklerin temiz ortamda ibadet etmelerini istedik. Sonuçta bu cami bizim. Ortaklaşa camiye katkı sunduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Oktay Balk da bundan sonra söz konusu çalışmayı sürekli yapacaklarını anlattı.

