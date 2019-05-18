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Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, ’Umudu Seviyorum’ projesi kapsamında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin çocuk servisindeki odaları süsleyerek, çocukların hastane fobisinden kurtularak tedavi sürecine destek oluyorlar.MKÜ Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hatice Ceylan Kocaoğlu, bu projeyle hastalıklarla mücadele eden çocukların bu mücadeleden gülümseyerek galip çıkmaları için bir umut dalı da kendilerinin uzatmak istediklerini söyledi.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, ’Umudu Seviyorum’ projesi kapsamında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinin çocuk servisindeki odaları süsleyerek, çocukların hastane fobisinden kurtularak tedavi sürecine destek oluyorlar.
MKÜ Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Hatice Ceylan Kocaoğlu, bu projeyle hastalıklarla mücadele eden çocukların bu mücadeleden gülümseyerek galip çıkmaları için bir umut dalı da kendilerinin uzatmak istediklerini söyledi. Bu bağlamda ’Umudu Seviyorum’ adlı projeyi gerçekleştirmek üzere yola çıktıklarını dile getiren Kocaoğlu, "Yayladağı Devlet Hastanesini uygulama merkezi olarak seçtik. Tamamen gönüllü öğrencilerimle beraber hastane odalarını korkulmayacak bir yer haline getirmek için çalışıyoruz. Ben emeği geçen öğrencilerimi tebrik ediyor, desteklerinden ötürü başta kaymakamlığımız olmak üzere ilçe sağlık müdürlüğü ve hastane personeline teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nursel Arslan ise proje kapsamında hastane ortamında çocukların rahat etmesi, yüzlerinin gülmesi ve kendilerini sıkıntıda hissetmemeleri için oda düzenlemesi yaptıklarını vurguladı.
İlk kez bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını belirten Arslan, “Projede olmaktan son derece mutluyum. Çocukların yüzünün gülmesi, onlara bir umut ışığı olmak gerçekten tarif edilemez bir duygu. Hastanelerimizde böyle projelerin hayata geçirilmesi, çocukların sıkılmadan tedavi süreçlerini nihayete erdirmesi için herkesi göreve davet ediyorum. Projede emeği geçen Bölüm Başkanımız Hatice Hocamıza, sınıf arkadaşlarıma, bizlere malzeme desteği sağlayan Kaymakamımız Ömer Faruk Yüce’ye ve ilçe sağlık müdürlüğü ile hastane yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje

Üniversite öğrencilerinden hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı proje
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