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Üniversite öğrencilerinden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

Zonguldak, Bartın ve Karabük’teki üniversitelerden gelen öğrenciler, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler bir destek de Zonguldak, Bartın ve Karabük’te üniversite okuyan öğrencilerden geldi.

Üniversite öğrencilerinden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Zonguldak, Bartın ve Karabük’teki üniversitelerden gelen öğrenciler, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutarak 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler bir destek de Zonguldak, Bartın ve Karabük’te üniversite okuyan öğrencilerden geldi. Üniversite öğrencileri ailelerle bir süre görüşerek, annelerin ellerini öptü.
Daha sonra öğrenciler adına açıklama yapan Umut Ergin, "Bulunduğumuz illerde öğrenciler olarak ailelerin evlatlarına kavuşması için sonuna kadar yanlarında olduğumuzu buradan söylemek istiyorum. İnanıyoruz ki bu haklı mücadelelerini kazanacaklardır" dedi.
Öğrenciler bir süre ailelerle oturduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Üniversite öğrencilerinden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Üniversite öğrencilerinden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Üniversite öğrencilerinden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

Üniversite öğrencilerinden, HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyareti

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