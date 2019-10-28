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Üniversite öğrencilerinden 'Kaputa vur' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

MUĞLA'da üniversite öğrencileri soğuk havalardan korunmak için araçların motor kısımlarına ve tekerlerine sığınan sokak hayvanlarının ölümlerinin önüne geçilmesi için anlamlı kampanya başlattı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da üniversite öğrencileri soğuk havalardan korunmak için araçların motor kısımlarına ve tekerlerine sığınan sokak hayvanlarının ölümlerinin önüne geçilmesi için anlamlı kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 'Aracını çalıştırmadan önce kaputa vur, bir canlı saklanmış olabilir' sloganıyla hazırlanan broşürler, sürücülere dağıtılıyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüs Patileri Topluluğu, kış mevsiminde soğuklarda arabaların motor kısımlarına ve tekerleklerine sığınan kedilerin ölmemesi için 'Kaputa vur, patican kurtar' isimli kampanya başlattı. Öğrenciler, hazırladıkları broşürleri Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'ndeki park halindeki araçların ön sileceklerine sıkıştırmanın yanı sıra sürücülere dağıtıyor. Kampüs Patileri Topluluğu Başkanı Emin Bağcı, "Havaların soğuk geçtiği günlerde sığınacak sıcak yerler arayan sokak hayvanları araçların motor kısmına giriyor. Bilmeden çalıştırılan araçların motoruna giren bu kediler ya zarar görüyor ya da ölüyor. Aracı çalıştırmadan önce teker üstlerine bakılması, iki kez kornaya basılması ve kaputa vurulması ile bu canların zarar görmesi engellenebilir. Bu çalışmayı önümüzdeki günlerde tekrarlayacağız" dedi.

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