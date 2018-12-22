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Üniversite öğrencilerinden köy okuluna kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 18:04 | Son Güncelleme

Düzce ve Sabahattin Zaim üniversiteleri PDR öğrencileri, Düzce'deki bir köy okulunun odasını 3 hafta süren çalışmalar sonucu kütüphaneye çevirdi - Öğrenci Aleyna Gören: - "Çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için dünyaya mola verdik"

Düzce'de üniversite öğrencileri, bir köy okulundaki evrak odasını bağışlarla topladıkları kitap ve kırtasiye malzemeleriyle donatarak minik öğrencileri sevindirdi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) toplulukları öğrencileri, merkeze bağlı Yahyalar İlkokulu'nda kütüphane bulunmadığını öğrendi.

Harekete geçen öğrenciler, arkadaşlarından topladığı yardımlarla 3 hafta süren çalışmanın ardından okuldaki evrak odasını kitap ve kırtasiye malzemeleriyle donattı. Yaklaşık bin 100 kitabı okula bağışlayan öğrenciler, kitaplık kurulumunun ardından çocuklarla eğlendi.

DÜ PDR Topluluğu Başkanı Yunus Vergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy okullarına destek vermek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"İki üniversite tek yürek oldu." diyen Vergül, "Genellikle köy okullarına ulaşmaya çalışıyoruz. Okutturmayı amaçladığımız okullara yardım ediyoruz. İstanbul'dan arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık, 3 haftanın sonunda çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Kırtasiye malzemelerimiz, oyuncaklarımız ve minik kardeşlerimize hediyelerimiz var." şeklinde konuştu.

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- "Bir çocuğa ulaşabilmek çok mutluluk verici"

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi PDR Topluluğu Başkanı Recep Bozan da önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk projesi yapmak üzere yola çıktıklarını dile getiren Bozan, "Projemiz ilkti, bunu da deneyimi olan hem de farklı ilde olan bir kulüple yapmak istedik. Biz işin sponsor kısmında olduk, öğrenci arkadaşlarımızdan giyim, kitap, kırtasiye malzemesi topladık." diye konuştu.

DÜ öğrencisi Aleyna Gören ise çalışmada yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çocukların yüzünde tebessüm olabilmek için dünyaya mola verdiklerini vurgulayan Gören, "Burada yaşanan duygu, çocuklarla olmak çok güzel. Buraya gelip çocukların mutluluğunu görebilmek, bir çocuğa ulaşabilmek çok mutluluk verici bir durum." ifadelerini kullandı.

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