Üniversite öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim bağışı için etkinlik

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, düzenleyecekleri kermes ve sergilerden elde edecekleri geliri "Hediyem Kur'an Olsun" projesine bağışlayacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, TDV yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrenciler, "Ramazan ayı Kur'an ayı" konseptiyle gönüllü olarak kermesler düzenleyecek ve sergiler açacak. Öğrencilerin bu etkinliklerden elde edecekleri gelir, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesine aktarılacak.

Ayrıca öğrenciler, okul ve derslerinden arta kalan zamanlarda bağışçı ziyaretlerinde bulunarak proje hakkında bilgi verip, destek isteyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV tarafından yerel diller de dahil olmak üzere 24 dilde çevirisi yapılan Kur'an-ı Kerim mealleri farklı zamanlarda sergilenerek farkındalık oluşturulacak.

- "Başlatılan çalışma çok değerli"

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, 2015'te başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin yurt içi ve dışında çok büyük ilgi gördüğünü ifade etti.