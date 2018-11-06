Üniversite öğrencilerinden lösemili çocuklara klipli destek

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kampüste maske taktı, hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kulübü üyesi öğrenciler, "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Maske takan üniversiteliler, farkındalık oluşturmak için kampüste dolaştı, ardından hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, lösemiye karşı dikkat çekti.

Etkinliği organize eden psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Helin Salık, AA muhabirine, hastalığı yaşamalarına rağmen lösemili çocukların ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Salık, “Küçük yaşlarda küçük bedenlerde o acılar var, bunun farkındayız. Bilmeyen arkadaşlarımız için bir farkındalık oluşturmak istedik. Maskelerimizi takıp okulun kampüsünde LÖSEV'in hazırladığı şarkıyla bir görüntü çektik. Daha sonra maskelerimizle fakültede tur attık." dedi.