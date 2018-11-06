Üniversite öğrencilerinden lösemili çocuklara klipli destek

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kampüste maske taktı, hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kulübü üyesi öğrenciler, "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde etkinlik düzenledi.
Maske takan üniversiteliler, farkındalık oluşturmak için kampüste dolaştı, ardından hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, lösemiye karşı dikkat çekti.
Etkinliği organize eden psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Helin Salık, AA muhabirine, hastalığı yaşamalarına rağmen lösemili çocukların ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.
Etkinlikle ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Salık, “Küçük yaşlarda küçük bedenlerde o acılar var, bunun farkındayız. Bilmeyen arkadaşlarımız için bir farkındalık oluşturmak istedik. Maskelerimizi takıp okulun kampüsünde LÖSEV'in hazırladığı şarkıyla bir görüntü çektik. Daha sonra maskelerimizle fakültede tur attık." dedi.
Bu sırada diğer öğrencilerin kendilerini ilgiyle izlediğine işaret eden Salık, "Bunlar ne yapıyor?" dedirtmenin bile hoşlarına gittiğini dile getirerek, "Sonuçta lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir, iyilik bulaşıcıdır. En azından Lösemili Çocuklar Haftası'ndan haberdar oldular. " ifadelerini kullandı.
Psikoloji Kulübü Başkanı Emrah Çoban da lösemi konusunda etkinlik yapmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Lösemililerin yalnız olmadığını, onlarla birlikte olduğumuzu belirtmek adına böyle bir etkinlik yaptık. Bu tür etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, toplumun sıkıntılarını paylaşmanın önemine işaret ederek, öğrencileri kutladı.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu da "Bir video çekerek destek amacıyla sosyal medyada yaydılar. Öğrencilerimizin bu duyarlılıklarından memnuniyet duyduk ve kendilerini destekledik." dedi.
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