HABER

Üniversite öğrencilerinden lösemili çocuklara klipli destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi öğrencileri, farkındalık oluşturmak için hazırladıkları klibi sosyal medya hesaplarında paylaştı - Öğrenci Helin Salık: - "Maskelerimizi takıp okulun kampüsünde LÖSEV'in hazırladığı şarkıyla bir video çektik. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir, iyilik bulaşıcıdır"

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla kampüste maske taktı, hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Kulübü üyesi öğrenciler, "Lösemili Çocuklar Haftası" çerçevesinde etkinlik düzenledi.

Maske takan üniversiteliler, farkındalık oluşturmak için kampüste dolaştı, ardından hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarında paylaşarak, lösemiye karşı dikkat çekti.

Etkinliği organize eden psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi Helin Salık, AA muhabirine, hastalığı yaşamalarına rağmen lösemili çocukların ve ailelerinin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinlikle ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Salık, “Küçük yaşlarda küçük bedenlerde o acılar var, bunun farkındayız. Bilmeyen arkadaşlarımız için bir farkındalık oluşturmak istedik. Maskelerimizi takıp okulun kampüsünde LÖSEV'in hazırladığı şarkıyla bir görüntü çektik. Daha sonra maskelerimizle fakültede tur attık." dedi.

Bu sırada diğer öğrencilerin kendilerini ilgiyle izlediğine işaret eden Salık, "Bunlar ne yapıyor?" dedirtmenin bile hoşlarına gittiğini dile getirerek, "Sonuçta lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir, iyilik bulaşıcıdır. En azından Lösemili Çocuklar Haftası'ndan haberdar oldular. " ifadelerini kullandı.

Psikoloji Kulübü Başkanı Emrah Çoban da lösemi konusunda etkinlik yapmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "Lösemililerin yalnız olmadığını, onlarla birlikte olduğumuzu belirtmek adına böyle bir etkinlik yaptık. Bu tür etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, toplumun sıkıntılarını paylaşmanın önemine işaret ederek, öğrencileri kutladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu da "Bir video çekerek destek amacıyla sosyal medyada yaydılar. Öğrencilerimizin bu duyarlılıklarından memnuniyet duyduk ve kendilerini destekledik." dedi.

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Hakkari'nin yeni valisi, öğrencilerle fidan diktiHakkari'nin yeni valisi, öğrencilerle fidan dikti
Brezilyalı turistlere takside gasp dehşetiBrezilyalı turistlere takside gasp dehşeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lösemili Çocuklar Haftası Bingöl Bingöl Üniversitesi Psikoloji Kulübü

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Kaçak uzman çavuş paniği! Her yerde aranıyor

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Brezilyalı turistlere takside gasp dehşeti

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Esad dünyasını kararttı! Tek umudu Türkiye

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5. hafta geride kaldı! İşte tüm yaşananlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.