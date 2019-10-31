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Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

Samsun'da üniversite öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamıyla destek oldu

Samsun'da İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Avaz Memleket Türküleri programında üniversite öğrencileri Türk bayraklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçiğe selam gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri" kapsamında gerçekleştirilen programda katılımcılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği Koro Şef Yardımcısı ve ses sanatçı Turgay Coşkun'un seslendirdiği türkülerle keyifli saatler yaşadı.

Program öncesinde konuşan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, türkülerde milletin acısı ve sevincinin yanı sıra kahramanlığı, vatan sevgisi, irfanı ile hikmetinin sazı ve sözüyle ete kemiğe büründüğünü söyledi.

Kasapoğlu, "Analarımızın ak sinesi gibi rahmet kucağı olarak bellediğimiz vatanımıza, dalgalandığı her yeri bağımsız yurdumuz olarak görmemize imkan veren al sancağımıza, şüheda toprağına namahrem eli değmesin diye şehadet şerbetini gözünü kırpmadan içen kınalı kuzulara yakılmış türküleri dinleyeceğiz." diye konuştu.

"Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız" yazılı pankart açan üniversite öğrencileri, Türk bayraklarıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek vererek, Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

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