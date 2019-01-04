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Üniversite öğrencilerinden 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası başlattı.

Üniversite öğrencilerinden 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası başlattı. 500'ün üzerinde oyuncak toplayan öğrenciler, şimdi onları çocuklara ulaştırmak için paketliyor.
MAKÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü son sınıf öğrencisi Cemre Zantur ve müzik öğretmenliği son sınıf öğrencisi Şevval Dağ, iki ay önce Burdur genelinde imkanı olmayan öğrencilere ulaştırılmak üzere oyuncak toplamaya karar verdi. Konuyu arkadaşlarıyla paylaşan iki öğrenci, büyük destek gördü. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, kampanya ile esnaftan ve vatandaşlardan 500'ün üzerinde oyuncak topladı. Burdur Gençlik Merkezi'nde öğrenciler tarafından paketlenen oyuncaklar, il genelinde belirlenecek ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK
Kampanyayı başlatan öğrencilerden Cemre Zantur, "İhtiyacı olan çocuklara verilmek üzere oyuncak toplamaya karar verdik. Beklediğimizden çok oyuncak oldu. Şu an 500 oyuncağa sahibiz. Sosyal medyada yardım sayfalarını takip ediyorduk. Biz neden yapmayalım dedik. İlimizde ihtiyacı olan çocuklar çok fazla. Arkadaşlarımız da destek oldu. Hep birlikte başladık. Önce afiş bastırdık. Okullara gittik, halka, esnafa ulaştık. Yeni oyuncak alıp bize teslim edenler olduğu gibi çocuklarının, torunlarının oyuncaklarını da verenler oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Öğrencilerden Samet Zeytun ise şunları söyledi: "Kampanyanın başında bu kadar oyuncak toplayacağımızı tahmin etmiyorduk. Oyuncakları paketlerken çok duygulandık. Çocukluk günlerimize döndük. Oynayamadığımız oyuncakları gördük. Bunların ihtiyaç sahiplerine gidecek olmasından dolayı çok sevindik. Desteklerinden dolayı akademik danışmanımız Mehmet Ali Çakır ve bağışçılara teşekkür ediyoruz."
Ömer Akar da "Tahminimizden çok oyuncak topladık. Önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacağız. Çocuklar adına bu projede bulunduğum için çok mutluyum" diye konuştu.
Kampanya yıl boyunca devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencilerinden 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyasıÜniversite öğrencilerinden 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyasıÜniversite öğrencilerinden 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyasıÜniversite öğrencilerinden 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

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