Üniversite öğrencilerinden projeleriyle Türk tarımına destek

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Uzay ve Havacılık Teknolojileri Topluluğu Başkanı Şefik Teker, dronelerin insan hayatına kolaylıklar sağladığını belirterek, "Trakya tarım bölgesi olduğu için bu amaçla projeler ürettik. Ağırlık kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Dronumuzla bir pompa ve depo koyarak büyük bir alanı ilaçlayacağımızı gördük. Böylece traktörlerin tarlaya vereceği zararı önlemiş oluruz. Sadece elektrik tükettiği için doğaya da zarar vermemiş oluyoruz." şeklinde konuştu.

- "Topraksız tarım projesi"

Sergide Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ekibinin yaptığı topraksız tarım projesi de ilgi gördü.

Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Recep Yavuz Turan, iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimin şekil değiştireceğini belirtti.

Proje konusunda ayrıntı veren Turan, "Toprak kullanmadan, suyu devir daim ederek, gerekli besinleri suyun içerisine ekleyerek bunun küçük bir uygulamasını gerçekleştirdik. Fideler tamamen suyun içerisinde gelişiyor. Kökler suyun içerisinde olduğundan çok rahat gelişebiliyor. Sistemi bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyoruz. Topraksız tarım projesiyle marul ve çilek ürettik, bunu daha da geliştirerek Türk tarımının kullanımına sunabiliriz." dedi.