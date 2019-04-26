Üniversite öğrencilerinden projeleriyle Türk tarımına destek

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinin (TÜ) öğrencilerinin tarıma yönelik üretimleri sergilendi.
Trakya Üniversiteler Birliği'nce 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen Ulusal Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi'nde (ROBOTRAK) öğrencilerin ürettikleri teknolojik aletler sergiye çıktı.
Sergilenen 350 eser arasından en çok ilgiyi tarıma yönelik üretilenler çekti.
- Tarla ilaçlamaları drone ile yapılacak
Sergide TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Uzay ve Havacılık Teknolojileri Topluluğu öğrencilerinin, tarlaları ilaçlamada kullanılması amacıyla tasarlanan drone da yer aldı.
TÜ Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Barış Özkapı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri ilaçlama dronenin kullanımının artması durumunda, traktörle yapılan ilaçlamada zarar gören bitkilerin artık zarar görmeyeceğini söyledi.
Özkapı, üretilen aletin, çiftçinin minimum enerji harcayarak maksimum verim almasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Danışmanı Öğretim Görevlisi Anıl Şahin de tarımsal alanlarda kullanılabilecek dronelerin 60 ila 80 kilogram taşıyabilen kapasiteye kadar artırabileceğini kaydetti.
Uzay ve Havacılık Teknolojileri Topluluğu Başkanı Şefik Teker, dronelerin insan hayatına kolaylıklar sağladığını belirterek, "Trakya tarım bölgesi olduğu için bu amaçla projeler ürettik. Ağırlık kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Dronumuzla bir pompa ve depo koyarak büyük bir alanı ilaçlayacağımızı gördük. Böylece traktörlerin tarlaya vereceği zararı önlemiş oluruz. Sadece elektrik tükettiği için doğaya da zarar vermemiş oluyoruz." şeklinde konuştu.
- "Topraksız tarım projesi"
Sergide Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ekibinin yaptığı topraksız tarım projesi de ilgi gördü.
Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Recep Yavuz Turan, iklim değişikliği nedeniyle tarımsal üretimin şekil değiştireceğini belirtti.
Proje konusunda ayrıntı veren Turan, "Toprak kullanmadan, suyu devir daim ederek, gerekli besinleri suyun içerisine ekleyerek bunun küçük bir uygulamasını gerçekleştirdik. Fideler tamamen suyun içerisinde gelişiyor. Kökler suyun içerisinde olduğundan çok rahat gelişebiliyor. Sistemi bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyoruz. Topraksız tarım projesiyle marul ve çilek ürettik, bunu daha da geliştirerek Türk tarımının kullanımına sunabiliriz." dedi.
Proje ekibinden Aykut Bozkır da topraksız tarım projesinin maliyeti düşüreceğini ve çiftçiye kolaylıklar sağlayacağını vurguladı.
Çizgi izleyen, mini sumo, insansız hava aracı, sumo, serbest teknoloji ve labirent çözen kategorilerinde 350 proje başvurusunun yapıldığı ROBOTRAK'ta dereceye giren projelere toplam 21 bin lira ödül verilecek.
Yarışmaya, Trakya Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler, Bulgaristan'dan üniversiteler ve minik öğrenciler katıldı.
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