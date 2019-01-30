Üniversite öğrencilerinden şortlu kar çılgınlığı

Düzce Üniversitesi’nde bir grup öğrenci, şortlarıyla karlara atlayarak birbirlerine meydan okudu.
Kar yağışı ile birlikte Türkiye’nin çeşitli yerlerinden birçok görüntü sosyal medyada düşmeye başladı. Bu görüntülere Düzce Üniversitesi öğrencilerinin düellosu da takıldı. Düzce Üniversitesinde okuyan öğrencilerinin birbirlerini düelloya çağırdığını belirten Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinden 6 tanesi yağan karda buz gibi havada karlar üzerinde şortlarıyla çıkarak meydan okudu. Sosyal medyada paylaşılan video da öğrencilerden birisi, “Düzce Üniversitesi’nde okuyan bazı öğrenciler, Düzce Üniversitesi’nde okuyan bazı öğrencilere meydan okumuşlar. Ama BESYO’da okuyan öğrencilerin ne kadar çılgın olduğunu kestiremezler bile” diyerek meydan okudu.
Ardından diğer arkadaşlarının yanına dönen öğrenci diğer arkadaşlarıyla birlikte akrobatik hareketler yaparak karların içine atladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılmasının ardından yüzlerce kullanıcı tarafından beğenildi.
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