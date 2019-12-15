Üniversite öğrencilerinden "Türkçe" tabela duyarlılığı

"Yabancı kökenli sözcükler hayatımıza girmeye başladı ve çok yaygınlaştı. Biz bunlardan rahatsızlık duyduk ve bir şeyler yapmaya karar verdik. Kendimize bir logo belirledik. Hocalarımız da bize çok yardımcı oldular. Kastamonu'da gidebildiğimiz her yere giderek bu logoları yapıştırmayı düşünüyoruz. Buna Kastamonu'da başladık belki ama projemizin Kastamonu ile kalmayıp daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. İnsanlar artık yabancı kökenli sözcüklerden yoruldu."

İşletmesinde Türkçe isim kullanan Ahmet İnan da öğrencilere teşekkür ederek, "Öğrenciler işletmemizi ziyaretlerinde Türkçe tabela kullandığımız için teşekkür etti. Herkesin tabelalarında Türkçe isim kullanmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

