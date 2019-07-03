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Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

 MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, üniversite öğrencilerinin tepkisine neden oldu.

Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nce toplu ulaşım ücretlerine yapılan zamlar, üniversite öğrencilerinin tepkisine neden oldu. Kartlı binişte öğrenci 1,95'den 2,35'e, kartlı sivil 2,55'den 3,05'e, kartsız öğrenci 2,75'den 4'e, kartsız sivil ise 3,25'den 4 liraya yükseldi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan Düşünce ve Kitap, Teknoloji ve Mühendislik ile Genel Bakış Toplulukları üyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İl Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) toplu taşıma ücretlerine yapılan zamları protesto etti. Menteşe ilçesinin Kötekli mahallesindeki Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, 'Otobüs 4 TL oldu, öğrenciye dert oldu' pankartı açtı.
Grup adına açıklama yapan Yağız Coşkun, “Yüzde 20 ila yüzde 45 arasında yapılan zam öğrenciden ve emekçisine kadar tüm Muğla halkını mağdur etmektedir. Özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken, bu sıkıntılarımıza çözüm üretilmediği yetmezmiş gibi bir de son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacımızı karşılarken zora düşeceğiz. Üniversitemizi kazandığını heyecan ile öğrenen arkadaşlarımızın Muğla'ya geldiklerinde hüsranla karşılaşmaktadır. Otobüs zamlarıyla bizlere adeta yürü deniyor. Bizlerde yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Ve yetkililere ulaşacağımıza eminiz, çünkü haklı bir talebin peşindeyiz. Bunun içinde Belediyemize verilmek üzere bir dilekçe kampanyası başlattık ve yapılan zamlar için çözüm bulunması için de devam ettireceğiz" dedi.
Coşkun, belediyeden büyük bir beklenti içerisinde olmadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
'Dün öğrenci olduk, bugün borçlu' ve 'Dertler derya oldu, otobüs dört lira oldu' pankartları taşıyan gruptakiler, basın açıklamasının ardından alkışlar ile protesto gösterisini sonlandırdı.

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Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki Üniversite öğrencilerinden ulaşım zammına tepki

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