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Üniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, iki camiye yapılan silahlı saldırıda 50 kişinin katledildiği olayı protesto etti.

Üniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde, iki camiye yapılan silahlı saldırıda 50 kişinin katledildiği olayı protesto etti.
Ege Üniversitesi girişinde bir araya gelen 8 öğrenci, terörist Brenton Tarrant'ın (28), geçen cuma günü Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiide, cuma namazı kılanlara yönelik gerçekleştirdiği ve 50 kişinin öldüğü silahlı saldırıları protesto etti. Ellerinde, 'Hello Brother' (Selam kardeşim) ve 'Pray for New Zealand' (Yeni Zelanda için dua et) yazılı dövizler tutan grup adına basın açıklamasını okuyan öğrencilerden Abdülselam Turğay, müslüman ya da gayrimüslim, camide ya da bir başka mekanda, masum insanlara yönelik hiçbir saldırının kabul edilemeyeceğini ve insana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınamayacağını söyledi. Turğay, "Cuma günü Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayı bireysel bir suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara olan düşmanlığı okuyamamaktır. Geçtiğimiz ocak ayında Global Finance dergisi, dünyanın en güvenli ülkelerinin listesini yayınladı. Bu listeye göre Yeni Zelanda ilk 10'a giren ülkelerden. Ne yazık ki 50 Müslüman'ın katledildiği saldırı, dünyanın en güvenilir ve yaşanılabilir 10 ülkesinden biri olan Yeni Zelanda'da gerçekleşti. Yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da 50 bin dolaylarında Müslüman bulunuyor. Yeni Zelanda 200 yılı aşkın bir süredir Müslümanların yaşadığı bir ülke. Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavrı olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür. Saldırganlardan birinin 70 sayfalık manifestosunda da bu ırkçı söylem alenileşmiştir. Saldırının hemen ardından açıklama yapan Avustralyalı Senatör Fraser Anning'in, olaydan artan Müslüman nüfusu ve mültecileri sorumlu tutması da en az bu saldırı kadar vahşicedir. Bu açıklamalar saldırganın hangi zihniyetten beslendiğini de göstermektedir. Katliamın, sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılan görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, bilgisayar oyunlarında hedefe konulan Müslüman karakterler ile de birebir örtüşmesi, bu işin arka planında yer alanları ifşa etmektedir" dedi.
Öğrenciler, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

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Üniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemiÜniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemiÜniversite öğrencilerinden Yeni Zelanda eylemi

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