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Üniversite öğrencilerine dondurma şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 250 gıda mühendisliği öğrencisi Kahramanmaraş’ta dondurma şovunda bir araya geldi.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından Kahramanmaraş’ta ’Gıda Mühendisliği 10.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 250 gıda mühendisliği öğrencisi Kahramanmaraş’ta dondurma şovunda bir araya geldi.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından Kahramanmaraş’ta ’Gıda Mühendisliği 10. Öğrenci Kongresi’nin ilk günü sonrası üniversite öğrencileri Alpedo-Kervanhan işletmesinde akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası öğrencilere özel dondurma şov düzenledi. Karşılarında dev çengel dondurmayı gören öğrenciler, 250 kilogram ağırlığındaki çengel dondurmanın kesimi ve büyüklüğü karşısında şaşkına döndü.
Dondurma şovunda öğrencilerle birlikte eğlenen TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, “Kahramanmaraş’ın ev sahipliğini gördük, dondurmasını biliyorduk ama yerinde yiyince yöresel lezzetler çok daha anlamlı oluyor. Kahramanmaraş çok güzel bir şehir olmuş. Dondurma kesmeyi vazgeçmeyin derim, Alpedo-Kervan dondurmalarından vazgeçmeyin diyorum. Bu dondurmayı en ücra köşelerde görmek istiyoruz” dedi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Gıda mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Dayısoylu ise, “Bugün yarın ve Cumartesi günü program için Kahramanmaraş’tayız. Burada birçok kurum ve kuruluşlarımızdan katılımcılarımız geldiler. Burada bilgi ve birikimlerimizi öğrencilerimizle paylaştılar. Yarın da yine programımız dolu dolu devam edecek” diye konuştu.
Kongrede ilk oturum gerçekleştirilirken, Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’da, “Biliyorsunuz Kahramanmaraş bir dondurma kenti. Dışardan gelen kardeşlerimize bugün akşam Kervan-Alpedo olarak Kervanhan tesislerimizde yemek programına katıldık. Kahramanmaraş zaten dondurmayla ün saldığı için, bizde dondurma şovu gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ımızı tanıtmış olduk. Bizde kendimizi zaten turizm elçisi ilan etmiştik. Her şey Kahramanmaraş için, her şey Türkiye için diyorum” dedi.
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’da, “Dondurma sektörü bizim için niye önemli? Sadece dondurmanın içindeki süt ve hayvancılık önemli yani hayvancılığı geliştiriyor. Bu sektöre Sami bey işletme anlamında değil, hayvancılık anlamında da destek veriyorlar. İhracat talebi arttıkça burada süt üretimi armış olacak” ifadelerine yer verdi.
Son olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde Rektörü Niyazi Can ise, dondurmanın Kahramanmaraş’ın tanıtımında önemine dikkat çekerek, “Burada dondurma şov Alpedo-Kervan tarafından yapılıyor. Kahramanmaraş’ı tanıtmak işte budur. Kentin hazinelerini ortaya koymak işte budur. Kahramanmaraş’ın güzelliklerini burada şov ortamında yaşıyoruz” dedi.

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