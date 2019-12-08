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Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

 SİNOP Üniversitesi'nde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen hamsi şenliğinde, öğrencilere hamsi ikram edildi.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP Üniversitesi'nde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen hamsi şenliğinde, öğrencilere hamsi ikram edildi. Öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinlikte, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi kısa sürede tüketildi.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde 6'ıncı Hamsi Şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun ilgi gösterilen şenliğe katılanlara, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler, müzik eşliğinde horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, balık kenti Sinop'ta hamsi şenliğiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Geleneksel hale getirdiğimiz hamsi festivalinin 6'ıncsını yapıyoruz. 1 ton kadar hamsiyi öğrencilerimize ikram ettik. Finaller öncesinde öğrencilerimizi stres atmalarını sağlıyoruz ve ilçelerden gelen ve merkezdeki öğrenciler bir araya gelerek hem tanışma faslı oluyor, dayanışma, güç birliği oluyor. Öğrenciler eğlenip, kardeşliklerini pekiştiriyorlar" dedi.

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