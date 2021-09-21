Üniversite öğrencilerine karşılıksız burs veren kurumlar! 2021'de hangi şirket ya da kurum ne kadar burs veriyor?

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim veren üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte özellikle şehir değiştirmek zorunda kalan pek çok öğrenci, geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Öğrenciler geçim sıkıntılarını bir nebze olsun azaltabilmek adına karşılıksız olarak burs veren kurumları araştırıyor. Sizler için bu haberimizde öğrencileri destekleyen kurumları bir araya getirdik. İşte 2021 yılında karşılıksız burs veren kurumlar…

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARŞILIKSIZ BURS VEREN KURUMLAR

Pek çok kurum üniversite öğrencilerine öğrenim gördükleri süre boyunca karşılıksız olarak burs vermektedir. Her kurumun farklı farklı şartları bulunuyor. Bu bursların en başında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu burs gelmektedir. Bunun yanında İstanbul ve İzmir Belediyeleri de öğrencilere destek olmak için harekete geçti. İşte öğrencilere karşılıksız burs veren kurumlar…

2021’de karşılıksız burs veren kurumlar:



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB)

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Bursu kapsamında maddi desteğe ihtiyacı olan 30 bin ön lisans ve lisans öğrencisine yıllık 3 bin 200 TL yardım yapılacak. Öğrencinin kendisinin veya ailesinin anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi gerekiyor. Burs başvuruları 27 Eylül’de başlayacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi 5 bin ailenin üniversitede okuyan çocukları için eğitim desteği verecek. Ailelere sekiz ay boyunca aylık 400 TL, toplamda 3 bin 200 TL eğitim yardımı yapılacak. Eğitim desteği almak isteyen öğrenciler için başvuru formu izmir.bel.tr’de paylaşılacak.

TÜBİTAK BURSLARI

Tübitak Üniversite öğrencilerine burs veren kurum bir kurumdur. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerine de burs vermektedir. Şartları diğer kurumlara göre daha kısıtlayıcıdır. İlk 1000'e girmiş olmak veya olimpiyat alanlarında derece yapmış olmak gibi şartları vardır. Detaylı bilgiyi tubitak.gov.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.

KREDİ VE YURTLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KYK)

KYK burslarına ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri başvurabiliyor. Geçen yıl lisans öğrencileri için 650 TL olan KYK burs miktarının bu yıl artması bekleniyor. Burs başvuru tarihi henüz netleşmedi. Tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başvuruların ekim ayında başlaması bekleniyor.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU

VGM burs başvuru şartı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BURSU

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.

VEHBİ KOÇ VAKFI BURSU

Vehbi Koç Vakfı öğrencilere en yüksek bursu veren vakıf olmuştur. Her Üniversite öğrencisine burs verilmemekle birlikte seçili bazı üniversite öğrencilerine burs sağlanır.

Burs başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı olmak,

Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,

Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,

Disiplin cezası almamış olmak,

Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden ise 2,50 olması,

Karşılıksız burs almıyor olmak.

Başvuru için vkv.org.tr/tr/burslar sayfasından üniversite bursları kısmını seçerek ilgili alanları doldurabilirsiniz.

TÜRKİYE DİYANET VAKFI

Hem yurt içi hem de yurt dışı burs imkânı sunan TDV İlahiyat ve İslam Bilimleri alanlarında öğrenim sağlayan öğrencilere burs veren kurumlardandır. Burs başvuru tarihleri başladığında diyanetburslari.tdv.org web sitesinden başvurabilir burs imkanlarından yararlanabilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSU

Üniversite öğrencilerine Devletin burs ve kredi desteğinden sonra en çok maddi destek sağlayan kurum Türk Eğitim Vakfıdır. Öğrencilere burs veren kurumlardan TEV akademik başarısı yüksek öğrencilere ve bu desteğe ihtiyacı olan öğrencilere bu imkânı sunuyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı burs veren TEV'e başvurmak için burs.tev.org.tr adresine giriniz.

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

Bazı Üniversiteler için burs imkanı sunmaktadır. Yalnızca Yurt içinde öğrenim gören öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilere burs veren kurumlardan olan İstanbul Sanayi Odası Vakfı burs verebilmek için gereken şartları şu şekilde belirlemiştir;

T.C. vatandaşı olmak,

Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve bursu ile engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

Gelir düzeyi düşük olmak,

Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

İlgili üniversitelerin mühendislik fakültelerinde öğrenim görüyor olmak.

ANADOLU VAKFI

Anadolu Vakfı’nın burs başvuru süreci devam ediyor. Burs almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül’e kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı Burs Programı kapsamında adaylar öncelikle akademik olarak kendi meslek dalı içerisinde değerlendiriliyor. Benzer başarı düzeyindeki adaylar arasında, ihtiyaç durumu belirleyici oluyor.

AYDIN DOĞAN VAKFI

Mühendislik, tıp ve hukuk fakültesinde okuyan, YKS’de ilk 15 binlik dilim içinde yer almış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere aylık 1.525 TL Üstün Başarı Bursu veriliyor. Ayrıca lisans bölümlerine yerleşmiş, ihtiyaç sahibi kız öğrencilerine de aylık 550 TL burs verilecek. E-Bursum üzerinden online olarak yapılacak burs başvuruları, 15 Ekim’de sona eriyor.

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)

Maddi desteğe ihtiyacı olan devlet üniversitesi öğrencilerine, 320 TL burs verilecek. Derneğin sitesinden online yapılacak burs başvuruları, 1 Ekim’de sona eriyor.

ELGİNKAN VAKFI

İstanbul, ODTÜ, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Yıldız Teknik, Ege ve Celal Bayar üniversitelerinde okuyan başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler bursa başvurabiliyor. Burs başvuruları üniversitelerin burs ofislerine yapılacak. Burs için son başvuru tarihi 30 Eylül.

GÜBRETAŞ

Ziraat fakültesinde lisans eğitimi gören ve ailesi çiftçi olan öğrencilere burs veriliyor. Lisans öğrencisi bursiyerlere 9 ay boyunca aylık 420 TL ödeme yapılacak. Burs başvurusu 4-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL SANAYİ ODASI (İSOV)

İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli’ndeki üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor. Öğrencilerin 30 Eylül’e kadar başvurabileceği burs programı kapsamında aylık 600 TL destek sağlanacak.

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI (KADEM)

Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine burs veriliyor. Başka yerden burs almak başvuru için engel teşkil etmiyor. Erkek öğrenciler de bursa başvurabiliyor. Dokuz ay süreyle aylık 1000 TL verilecek olan burslar için son başvuru tarihi 30 Eylül.

LİMAK VAKFI TMK (TÜRKİYE’NİN MÜHENDİS KIZLARI)

Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesi üniversite programı; üniversitelerin bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere açık. Aylık 750 TL bursla birlikte, öğrencilere kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı da sunuluyor. Burs başvuruları 10 Ekim’de sona erecek.

SABANCI VAKFI

Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa, İstanbul Teknik, Marmara, Orta Doğu Teknik, Yıldız Teknik üniversiteleri lisans öğrencilerine burs veriliyor. Dokuz ay süreyle verilecek olan bursun tutarı 900 TL. Burslar için son başvuru tarihi 22 Ekim.

21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (YEKÜV)

Vakıf, başarılı ve eğitimini sürdürürken sosyo-ekonomik olarak zorluk çeken, İstanbul’daki devlet üniversitelerinden birini kazanmış veya okumakta olan öğrencilere burs veriyor. YEKÜV bursu almak isteyenler, 5-6 Ekim tarihlerinde yekuv.org web adresinden online başvuru yapabiliyor.



