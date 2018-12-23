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Üniversite öğrencilerine kayak dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:05 | Son Güncelleme

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencilerine Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde kayak dersi veriliyor.

Üniversite öğrencilerine kayak dersi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'nci sınıf öğrencilerine Palandöken Kış Sporları Merkezi'nde kayak dersi veriliyor. Profesyonel kayakçı 4 öğretim üyesi eşliğinde ders alan 380 öğrenci, kendilerini çok şanslı gördüklerini söyledi.
​Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de sezonun açılmasıyla birlikte, Spor Bilimleri öğrencilerinin en çok sevdiği kayak dersleri de başladı. Bir hafta boyunca gruplar halinde üniversiteye ait otobüslerle Palandöken'e taşınan öğrenciler, burada, sabah 3, öğleden sonra da 3 olmak üzere toplam 6 saat kayak dersi alıyor. Üniversiteye ait kayak malzemelerini Palandöken'deki Karspor tesislerinde giyinen öğrenciler, Polat Erzurum Resort Otel'in lift ve pistlerini hiçbir ücret ödemeden kullanıyor.
Erzurum'a ilk kez kayakla tanışan üniversite öğrencileri, yıllarını bu spora veren milli takım eski sporcuları olan öğretim üyeleri Atakan Alaftargil, Tuğrulhan Şam, Davut Budak ve Orcan Mızrak tarafından yetiştiriyor. Her yıl ikinci sınıf öğrencilerine bir hafta kayak dersi verdiklerini belirten kayak öğretmenlerinden Atakan Alaftargil, "Yıllardır Spor Bilimleri'nden kayağı öğrenmeden mezun olan bir tek öğrenci yok. Buradan mezun olup okullarda görev yapacak olan öğretmenlerimiz de imkanları varsa öğrencilerine kayak öğretebilecek. Her öğrenci 2 günde kayağı öğrenip tek başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Önce dağa çıkmaktan korkan öğrenci, daha sonra inmek istemiyor" diye konuştu.
İstanbul'dan geldiğini belirten Muhammet Kuşkapan, Erzurum'da okudukları için kendilerini çok şanslı gördüğünü söyledi. Kuşkapan şunları söyledi:
"Bizim oralara kar yok denecek kadar az. Kayağı öğreneceğim aklımın uçundan geçmezdi. Kayak dersi için Palandöken'e çıktığımda ve kayakları ayağıma taktığımda çok heyecanlandım. Ama hocalarımız sayesinde kısa sürede kaymayı öğrendim. Muhteşem bir duygu. Pahalı bir spor olan kayağı ders olarak görmemiz bizler için büyük bir avantaj. Kayak yaparak stersimizi de Palandöken'in dağlarına atıyoruz. Dersten sonra arkadaşlarla dağa gelip kayak yapmaya devam edeceğiz."

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Üniversite öğrencilerine kayak dersiÜniversite öğrencilerine kayak dersiÜniversite öğrencilerine kayak dersiÜniversite öğrencilerine kayak dersi

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