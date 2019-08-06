Öğrencilere ve ailelere MEB'den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmemeleri uyarısı yapan Yıldızhan, "O kurumlarla yapacakları anlaşmalar, ilerideki anlaşmazlıklarda yasal bir hak vermiyor ancak Milli Eğitim Bakanlığının barınma hizmetleri yönetmeliğine göre ruhsatlı olan yerlerden bir yer seçerlerse milli eğitim müdürlükleri, Bakanlık ve vergi daireleri bu anlaşmazlıkları çözmede yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin mağdur olmaması için mutlaka öğrencilerin ve velilerin buna dikkat etmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Yıldızhan, barınma türünün adı ne olursa olsun, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği"ne uygun bir mekan olması gerektiğini söyledi.

Yıldızhan, yönetmeliğe uygun yerlerin öncelikle deprem ve yangın ile ilgili kuralları sağladığına işaret etti.

Ruhsatlı barınma yerlerinde hizmetlerin kontrollü yapıldığını vurgulayan Yıldızhan, bütün yurtlarda öğrencilerin güvenliğinden, sağlığından sorumlu olan yöneticilerin bulunmak mecburiyetinde olduğunu kaydetti.

- "Karşılıklı taahhütname imzalamaları gerekir"

Barınma hizmeti alacak öğrencinin kararını verdikten sonra o kurumla karşılıklı taahhütname imzalaması gerektiğini belirten Yıldızhan, bu belgenin hem öğrenci ve veli için hem de kurum ve kuruluş sahibi için bir güvence niteliği taşıdığını, anlaşmazlık durumlarında bu taahhütname olmadan çözüme ulaşmanın zor olduğunu aktardı.

Bakanlık tarafından hazırlanan taahhütname metninde gereken tüm bilgilerin yer aldığını anlatan Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin farklı illerden gelip yeni bir mekanda farklı bir ilde kalmaları sadece yatma, otel hizmetinden ibaret değildir. Gece ve gündüz kaldıkları mekanda herhangi bir olaya maruz kalmamaları, mağdur olmamaları için yurtların, apartların güvenlik tedbirlerini almaları gerekir. Bu güvenlik tedbirleri sadece bir kişinin güvenlik elemanı olarak anlaşılmamalı. Bunun içinde yangın, deprem, gıda tedbirleri vardır. Olası bir olayda en kısa zamanda dışarıya ve toplanma yerlerine ulaşmaları gibi hizmetleri vardır. Bunların hepsi öğrenciyi korumaya yönelik, onun sağlıklı sıhhatli iyi bir eğitim görmesine yönelik hizmetlerdir. Onun için bunların hepsi olmalıdır ki Milli Eğitim Bakanlığından izin alabilsinler."