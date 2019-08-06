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Üniversite öğrencilerine "ruhsatsız yurt" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Özel yurtlarda ve benzeri yerlerde barınmayı planlayan üniversite öğrencilerine, kalacakları yerin ruhsatının olup olmadığını araştırmaları uyarısında bulunuldu - Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan: - "Türkiye'de şu anda 600 binin üzerinde ruhsatsız apartlar, öğrenci evleri var. Bunlar, giriş çıkış saatinin serbestliği ve yaşaması özgür olduğu için öğrenciler tarafından tercih edilmektedir" - "Binanın güzelliği veya yatağın güzelliği ya da odanın güzelliği onları cezbetmesin. Önce kural ve kaidelere uygun bir yer olup olmadığına dikkat etsinler"

ÖMER FARUK CEBECİ - Özel yurtlarda veya benzeri hizmet sunan yerlerde barınmayı planlayan üniversite öğrencilerine kalacakları yerlerin ruhsatsız olmaması uyarısında bulunuldu.

Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite sınavlarını kazanarak farklı illere gidecek ve devlet yurtları dışındaki yerlerde barınacak öğrencilere, tavsiyelerde bulundu.

Yıldızhan, barınma türünün adı ne olursa olsun, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği"ne uygun bir mekan olması gerektiğini söyledi.

Öğrencilere ve ailelere MEB'den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmemeleri uyarısı yapan Yıldızhan, "O kurumlarla yapacakları anlaşmalar, ilerideki anlaşmazlıklarda yasal bir hak vermiyor ancak Milli Eğitim Bakanlığının barınma hizmetleri yönetmeliğine göre ruhsatlı olan yerlerden bir yer seçerlerse milli eğitim müdürlükleri, Bakanlık ve vergi daireleri bu anlaşmazlıkları çözmede yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin mağdur olmaması için mutlaka öğrencilerin ve velilerin buna dikkat etmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Yıldızhan, yönetmeliğe uygun yerlerin öncelikle deprem ve yangın ile ilgili kuralları sağladığına işaret etti.

Ruhsatlı barınma yerlerinde hizmetlerin kontrollü yapıldığını vurgulayan Yıldızhan, bütün yurtlarda öğrencilerin güvenliğinden, sağlığından sorumlu olan yöneticilerin bulunmak mecburiyetinde olduğunu kaydetti.

- "Karşılıklı taahhütname imzalamaları gerekir"

Barınma hizmeti alacak öğrencinin kararını verdikten sonra o kurumla karşılıklı taahhütname imzalaması gerektiğini belirten Yıldızhan, bu belgenin hem öğrenci ve veli için hem de kurum ve kuruluş sahibi için bir güvence niteliği taşıdığını, anlaşmazlık durumlarında bu taahhütname olmadan çözüme ulaşmanın zor olduğunu aktardı.

Bakanlık tarafından hazırlanan taahhütname metninde gereken tüm bilgilerin yer aldığını anlatan Yıldızhan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin farklı illerden gelip yeni bir mekanda farklı bir ilde kalmaları sadece yatma, otel hizmetinden ibaret değildir. Gece ve gündüz kaldıkları mekanda herhangi bir olaya maruz kalmamaları, mağdur olmamaları için yurtların, apartların güvenlik tedbirlerini almaları gerekir. Bu güvenlik tedbirleri sadece bir kişinin güvenlik elemanı olarak anlaşılmamalı. Bunun içinde yangın, deprem, gıda tedbirleri vardır. Olası bir olayda en kısa zamanda dışarıya ve toplanma yerlerine ulaşmaları gibi hizmetleri vardır. Bunların hepsi öğrenciyi korumaya yönelik, onun sağlıklı sıhhatli iyi bir eğitim görmesine yönelik hizmetlerdir. Onun için bunların hepsi olmalıdır ki Milli Eğitim Bakanlığından izin alabilsinler."

Kuralların belli bir düzeni beraberinde getirdiğini ifade eden Yıldızhan, bunların tamamının öğrencinin sağlıklı ve güzel bir ortamda eğitim almasını ve yaşamasını amaçladığını aktardı.

"Türkiye'de şu anda 600 binin üzerinde ruhsatsız apartlar, öğrenci evleri var. Bunlar, giriş çıkış saatinin serbestliği ve yaşaması özgür olduğu için öğrenciler tarafından tercih edilmektedir." diyen Yıldızhan, ruhsatsız yerlerdeki denetimsizlik nedeniyle sorunlarla karşılaşılabileceğine işaret etti.

Yıldızhan, "Ailelere ve öğrencilere bu konuda uyarı yapıyorum. Binanın güzelliği veya yatağın güzelliği ya da odanın güzelliği onları cezbetmesin. Önce kural ve kaidelere uygun bir yer olup olmadığına dikkat etsinler." şeklinde konuştu.

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