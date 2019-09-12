Üniversite öğrencilerine sürpriz karşılama

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki üniversitelere kayıt yaptıracak gençleri hediyelerle karşılamaya hazırlanıyor.

Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinde eğitime hak kazanan öğrenciler,Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde kırtasiye malzemeleri ve Bursa’ya has hediyelerle karşılanacak. Terminale ayak bastıklarında Büyükşehir Belediyesi´nin üniversite standıyla karşılaşacak olan öğrenciler, kendilerine takdim edilen hediyelerin ardından yine Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis edilen öğrenci servisleriyle ücretsiz olarak okullarına gönderilecek. Taşıma işlemi, sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında yapılacak.

Uygulama, 14-15 Eylül tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesi, 21-22 Eylül tarihleri arasında ise Uludağ Üniversitesi öğrencileri için olacak. 16-17 Eylül tarihleri arasında ise Bursa Teknik Üniversitesi’nde tanıtım standı açılacak. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce organize edilen etkinlikler çerçevesinde öğrencilere not defteri, kalem, kestane şekeri, Bursa haritası ve telefon desteği takdim edilecek.

