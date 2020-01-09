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  4. Üniversite öğrencilerine ücretsiz kebap

Üniversite öğrencilerine ücretsiz kebap

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Adana’da bir esnaf tarafından üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ücretsiz yemek kampanyasına bir kebapçının da katılmasıyla üniversite öğrencileri kebap yeme imkanı buldu.İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyan 3.

Adana’da bir esnaf tarafından üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı ücretsiz yemek kampanyasına bir kebapçının da katılmasıyla üniversite öğrencileri kebap yeme imkanı buldu.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okuyan 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin twitter hesabından "Yemek kartımda sadece bir lira kalmış. Bir liraya karnımı doyurabilir miyim" diye yazdıktan sonra intihar etmesinden etkilenen Adanalı esnaf Levent Tamtürk, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz kahvaltı kampanyası başlattı. Tamtürk’ün bu çağrısına kulak veren bir çorbacı ve kebapçı esnafı da bu kampanyaya dahil oldu. Kampanya hızla yayılmaya başlarken, kebapçı Onur Akbaş kampanyaya destek vererek öğrencileri ağırladı. 5 üniversite öğrencisi kampanya sayesinde kebap yeme imkanı buldu. Akbaş, üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin geleceği olduğunu belirterek, "Bir esnaf ağabeyimizin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek kampanyası başlattığını duydum. Öğrenciler Türkiye’nin geleceği olduğu için ben de buna katkı vermek istedim. Bundan sonra ihtiyaç sahibi sınırsız sayıda öğrenciye yemek vermeye hazırım. Bugünden itibaren de başlatıyorum. Öğrenciler bizim için çok önemli yarın bizim olduğumuz yerde onlar olacak" dedi.
Üniversite öğrencisi Muhammet Şahin ise, 3 öğün yemek yediklerini ancak çoğu zaman öğrencinin cebinde para olmadığını, bu nedenle yemek yiyemediğini, çok zor günler geçirdiğini anlattı. Şahin, "Bu nedenle bu kampanyayı çok önemsiyorum. Esnaf ağabeylerimizin de destek vermesine, bizi düşünmesine çok mutlu oldum. Biz bırakın kebap yemeyi normal yemeği zor buluyoruz. Okulda öğlen yemek çıkıyor geri kalan yemekleri yurtta yemeye çalışıyoruz. Buralarda ucuz ama yine de paramız yetmiyor. Bu kampanyanın sürekli devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

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