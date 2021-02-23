Üniversite öğrencilerine ücretsiz tampon ve ped

Anketler, üç öğrenciden birinin kadın hijyen ürünü satın alabilmek için temel ihtiyaçlarından fedakarlık yaptığını ortaya koyuyor.Fransa'da Yüksek Öğretim Bakanı Frédérique Vidal, üniversitelerde öğrencilere regl dönemlerinde kullanılmak üzere ücretsiz tampon ve ped dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Vidal, üç üniversite öğrencisinden birinin regl dönemi için kadın hijyen ürünü alacak imkana sahip olmadığına dikkat çekerek bunun toplumsal bir konu ve eşitlikle ilgili gerçek bir sorun olduğunu kaydetti.

Birkaç hafta içinde üniversitelerdeki sağlık üniteleri ve öğrenci yurtlarına içinde tampon ve pedler bulunan otomatlar yerleştirileceği, sonbahardan itibaren de kampüslerde kullanıma sunulacağı ve otomatların çevre dostu ürünler içereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üniversite öğrencilerinin "regl yoksulluğu" yaşamasının daha fazla tolere edilemeyecek bir adaletsizlik olduğunu ifade etti.

Fransa'da 6 bin 500'den fazla üniversite öğrencisiyle yapılan bir araştırma, ankete katılanların yüzde 13'ünün tampon ya da ped almak için başka bir temel ihtiyacından fedakarlık yapmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların üçte biri, regl dönemini geçirmeye yeterli miktarda kadın hijyen ürünü satın alabilmek için mali desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.